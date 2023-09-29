Челябинка обвинила сожителя в совращении своих малолетних детей

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После принятия заявления мужчина был найден и задержан Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) задержан мужчина, которого сожительница обвинила в совращении своих малолетних детей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Правоохранители отработали по заявлению матери детей. В нем она указала на факты совращения своих малолетних детей со стороны ее сожителя», — рассказал источник.

По предварительным данным, мужчина приставал к детям. Он делал им массаж, во время которого трогал их за интимные места. Также он пытался целовать их в губы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Кыштыме (Челябинская область) задержан мужчина, которого сожительница обвинила в совращении своих малолетних детей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Правоохранители отработали по заявлению матери детей. В нем она указала на факты совращения своих малолетних детей со стороны ее сожителя», — рассказал источник. По предварительным данным, мужчина приставал к детям. Он делал им массаж, во время которого трогал их за интимные места. Также он пытался целовать их в губы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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