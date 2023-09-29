Челябинка обвинила сожителя в совращении своих малолетних детей

После принятия заявления мужчина был найден и задержан
В Кыштыме (Челябинская область) задержан мужчина, которого сожительница обвинила в совращении своих малолетних детей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Правоохранители отработали по заявлению матери детей. В нем она указала на факты совращения своих малолетних детей со стороны ее сожителя», — рассказал источник.
По предварительным данным, мужчина приставал к детям. Он делал им массаж, во время которого трогал их за интимные места. Также он пытался целовать их в губы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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