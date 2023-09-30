Водителям из Кургана с УАЗом предложили работу на нефтяном месторождении в ЯНАО

30 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Компания из ЯНАО набирает водителей с личным транспортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителям из Курганской области с личным УАЗом предложили работу на нефтегазовом месторождении в городе Губкинском (ЯНАО). Вахтовикам обещают платить от 220 до 240 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте объявлений. «Работа вахтовым методом на Харампурском месторождении. График: семь дней в неделю по 11 часов. Перевозка сотрудников нефтяной организации. Необходимо наличие внедорожника с полным приводом (УАЗ Patriot или аналог) не старше 2019 года выпуска. Организация автомобиль не предоставляет», — говорится в описании вакансии на портале «Авито». Соискателям необходим опыт работы в условиях Крайнего Севера. Наличие ИП или подтверждающего документа о самозанятости — обязательное условие. Ранее курганцам предлагали работать поварами в ЯНАО. Соискателям предлагали зарплату в 100 тысяч рублей.

Водителям из Курганской области с личным УАЗом предложили работу на нефтегазовом месторождении в городе Губкинском (ЯНАО). Вахтовикам обещают платить от 220 до 240 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте объявлений. «Работа вахтовым методом на Харампурском месторождении. График: семь дней в неделю по 11 часов. Перевозка сотрудников нефтяной организации. Необходимо наличие внедорожника с полным приводом (УАЗ Patriot или аналог) не старше 2019 года выпуска. Организация автомобиль не предоставляет», — говорится в описании вакансии на портале «Авито». Соискателям необходим опыт работы в условиях Крайнего Севера. Наличие ИП или подтверждающего документа о самозанятости — обязательное условие. Ранее курганцам предлагали работать поварами в ЯНАО. Соискателям предлагали зарплату в 100 тысяч рублей.