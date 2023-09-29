29 сентября 2023

В свердловском городе загорелся двухэтажный частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный рукав, пожарный
В тушении пожара были задействованы девять сотрудников МЧС Фото:

В Серове (Свердловская область) загорелся двухэтажный садовый дом. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 18:40 часов поступило сообщение о пожаре в Серове. На площади десять квадратных метров повреждены стены, потолок на первом этаже двухэтажного этажного садового дома», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

В 18:54 часов огонь был локализован, а буквально через четыре минуты специалисты ликвидировали открытое горение. К 19:31 часам закончились работы по проливке и разбору сгоревших конструкций здания.

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В Серове (Свердловская область) загорелся двухэтажный садовый дом. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:40 часов поступило сообщение о пожаре в Серове. На площади десять квадратных метров повреждены стены, потолок на первом этаже двухэтажного этажного садового дома», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. В 18:54 часов огонь был локализован, а буквально через четыре минуты специалисты ликвидировали открытое горение. К 19:31 часам закончились работы по проливке и разбору сгоревших конструкций здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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