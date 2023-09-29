В свердловском городе загорелся двухэтажный частный дом

В Серове (Свердловская область) загорелся двухэтажный садовый дом. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 18:40 часов поступило сообщение о пожаре в Серове. На площади десять квадратных метров повреждены стены, потолок на первом этаже двухэтажного этажного садового дома», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.
В 18:54 часов огонь был локализован, а буквально через четыре минуты специалисты ликвидировали открытое горение. К 19:31 часам закончились работы по проливке и разбору сгоревших конструкций здания.
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