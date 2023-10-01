Екатеринбуржец принес гранатометный выстрел в военный городок

На КПП 13-го военного городка в Екатеринбурге принесли боеприпас для гранатомета
Житель Екатеринбурга принес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка боеприпас для гранатомета. Мужчину задержали.
В понедельник, 2 октября, неизвестный принес гранатометный выстрел на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольская. По словам источника «Вечерних ведомостей», мужчина объяснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил принести опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части. Мужчина задержан — место происшествия оцеплено.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Оперативно получить его не удалось.
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