Екатеринбуржец принес гранатометный выстрел в военный городок

02 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

На КПП 13-го военного городка в Екатеринбурге принесли боеприпас для гранатомета Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Житель Екатеринбурга принес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка боеприпас для гранатомета. Мужчину задержали. В понедельник, 2 октября, неизвестный принес гранатометный выстрел на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольская. По словам источника «Вечерних ведомостей», мужчина объяснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил принести опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части. Мужчина задержан — место происшествия оцеплено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Оперативно получить его не удалось.

Житель Екатеринбурга принес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка боеприпас для гранатомета. Мужчину задержали. В понедельник, 2 октября, неизвестный принес гранатометный выстрел на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольская. По словам источника «Вечерних ведомостей», мужчина объяснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил принести опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части. Мужчина задержан — место происшествия оцеплено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Оперативно получить его не удалось.