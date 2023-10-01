01 октября 2023

Екатеринбуржец принес гранатометный выстрел в военный городок

© Служба новостей «URA.RU»
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На КПП 13-го военного городка в Екатеринбурге принесли боеприпас для гранатомета Фото:

Житель Екатеринбурга принес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка боеприпас для гранатомета. Мужчину задержали.

В понедельник, 2 октября, неизвестный принес гранатометный выстрел на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольская. По словам источника «Вечерних ведомостей», мужчина объяснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил принести опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части. Мужчина задержан — место происшествия оцеплено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Оперативно получить его не удалось.

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Житель Екатеринбурга принес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка боеприпас для гранатомета. Мужчину задержали. В понедельник, 2 октября, неизвестный принес гранатометный выстрел на КПП 13-го военного городка на улице Симферопольская. По словам источника «Вечерних ведомостей», мужчина объяснил, что «нести до полиции его далеко», поэтому решил принести опасный боеприпас на КПП ближайшей военной части. Мужчина задержан — место происшествия оцеплено. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. Оперативно получить его не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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