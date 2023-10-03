В Екатеринбурге из Fix Price массово увольняются сотрудники

04 октября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники решили уволиться, потому их не устраивали короткие отпуска, тяжести и маленькие зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники магазинов Fix Price в Екатеринбурге начали массово увольняться из компании. В качестве причин они называют тяжелые условия работы и нарушение трудового законодетельства. «Сотрудники магазинов массово увольняются. Отвратительное, хамское отношение к работникам со стороны руководства. Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном. Персонала не хватает, сотрудники работают за нескольких, а зарплату получают только за одного», — рассказала E1.RU одна из бывших администраторов магазина Ася. Также девушка пояснила, что в магазинах нет грузчиков и мерчандайзеров, а это значит, что тяжести таскают девушки, они же и раскладывают товар на полках. Другая сотрудница — Татьяна, заявила, что в магазинах нет тревожной кнопки и охраны, потому в случае ЧП работники не смогут себя защитить или поймать вора. Еще одна девушка Алена рассказала, что в Fix Price было много переработок, а в отпуск ее отправляли только четыре раза за последние три года, но длились выходные пять дней максимум. «Начальник отдела вынуждал менеджеров брать отпуск, так как у них накоплены неотгулянные дни, при этом заставлял их работать во время отпуска», — уточнила экс-работница. Также все собеседники рассказали, что большую часть поломок они ремонтировали за свой счет. При этом желающих уволиться было много в августе, но руководство им это сделать не дало. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Fix Price. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя. Они жаловались, что не смогли стерпеть хамского отношения директора. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники магазинов Fix Price в Екатеринбурге начали массово увольняться из компании. В качестве причин они называют тяжелые условия работы и нарушение трудового законодетельства. «Сотрудники магазинов массово увольняются. Отвратительное, хамское отношение к работникам со стороны руководства. Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном. Персонала не хватает, сотрудники работают за нескольких, а зарплату получают только за одного», — рассказала E1.RU одна из бывших администраторов магазина Ася. Также девушка пояснила, что в магазинах нет грузчиков и мерчандайзеров, а это значит, что тяжести таскают девушки, они же и раскладывают товар на полках. Другая сотрудница — Татьяна, заявила, что в магазинах нет тревожной кнопки и охраны, потому в случае ЧП работники не смогут себя защитить или поймать вора. Еще одна девушка Алена рассказала, что в Fix Price было много переработок, а в отпуск ее отправляли только четыре раза за последние три года, но длились выходные пять дней максимум. «Начальник отдела вынуждал менеджеров брать отпуск, так как у них накоплены неотгулянные дни, при этом заставлял их работать во время отпуска», — уточнила экс-работница. Также все собеседники рассказали, что большую часть поломок они ремонтировали за свой счет. При этом желающих уволиться было много в августе, но руководство им это сделать не дало. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Fix Price. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя. Они жаловались, что не смогли стерпеть хамского отношения директора. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.