В Екатеринбурге из Fix Price массово увольняются сотрудники

Сотрудники магазинов Fix Price в Екатеринбурге начали массово увольняться из компании. В качестве причин они называют тяжелые условия работы и нарушение трудового законодетельства.
«Сотрудники магазинов массово увольняются. Отвратительное, хамское отношение к работникам со стороны руководства. Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном. Персонала не хватает, сотрудники работают за нескольких, а зарплату получают только за одного», — рассказала E1.RU одна из бывших администраторов магазина Ася.
Также девушка пояснила, что в магазинах нет грузчиков и мерчандайзеров, а это значит, что тяжести таскают девушки, они же и раскладывают товар на полках. Другая сотрудница — Татьяна, заявила, что в магазинах нет тревожной кнопки и охраны, потому в случае ЧП работники не смогут себя защитить или поймать вора.
Еще одна девушка Алена рассказала, что в Fix Price было много переработок, а в отпуск ее отправляли только четыре раза за последние три года, но длились выходные пять дней максимум. «Начальник отдела вынуждал менеджеров брать отпуск, так как у них накоплены неотгулянные дни, при этом заставлял их работать во время отпуска», — уточнила экс-работница. Также все собеседники рассказали, что большую часть поломок они ремонтировали за свой счет. При этом желающих уволиться было много в августе, но руководство им это сделать не дало.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Fix Price. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее в Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя. Они жаловались, что не смогли стерпеть хамского отношения директора. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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