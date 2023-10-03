03 октября 2023

В Екатеринбурге из Fix Price массово увольняются сотрудники

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Сотрудники решили уволиться, потому их не устраивали короткие отпуска, тяжести и маленькие зарплаты Фото:

Сотрудники магазинов Fix Price в Екатеринбурге начали массово увольняться из компании. В качестве причин они называют тяжелые условия работы и нарушение трудового законодетельства.

«Сотрудники магазинов массово увольняются. Отвратительное, хамское отношение к работникам со стороны руководства. Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном. Персонала не хватает, сотрудники работают за нескольких, а зарплату получают только за одного», — рассказала E1.RU одна из бывших администраторов магазина Ася.

Также девушка пояснила, что в магазинах нет грузчиков и мерчандайзеров, а это значит, что тяжести таскают девушки, они же и раскладывают товар на полках. Другая сотрудница — Татьяна, заявила, что в магазинах нет тревожной кнопки и охраны, потому в случае ЧП работники не смогут себя защитить или поймать вора.

Еще одна девушка Алена рассказала, что в Fix Price было много переработок, а в отпуск ее отправляли только четыре раза за последние три года, но длились выходные пять дней максимум. «Начальник отдела вынуждал менеджеров брать отпуск, так как у них накоплены неотгулянные дни, при этом заставлял их работать во время отпуска», — уточнила экс-работница. Также все собеседники рассказали, что большую часть поломок они ремонтировали за свой счет. При этом желающих уволиться было много в августе, но руководство им это сделать не дало.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Fix Price. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее в Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя. Они жаловались, что не смогли стерпеть хамского отношения директора. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Сотрудники магазинов Fix Price в Екатеринбурге начали массово увольняться из компании. В качестве причин они называют тяжелые условия работы и нарушение трудового законодетельства. «Сотрудники магазинов массово увольняются. Отвратительное, хамское отношение к работникам со стороны руководства. Заставляют выходить на смены в выходные дни, на больничном. Персонала не хватает, сотрудники работают за нескольких, а зарплату получают только за одного», — рассказала E1.RU одна из бывших администраторов магазина Ася. Также девушка пояснила, что в магазинах нет грузчиков и мерчандайзеров, а это значит, что тяжести таскают девушки, они же и раскладывают товар на полках. Другая сотрудница — Татьяна, заявила, что в магазинах нет тревожной кнопки и охраны, потому в случае ЧП работники не смогут себя защитить или поймать вора. Еще одна девушка Алена рассказала, что в Fix Price было много переработок, а в отпуск ее отправляли только четыре раза за последние три года, но длились выходные пять дней максимум. «Начальник отдела вынуждал менеджеров брать отпуск, так как у них накоплены неотгулянные дни, при этом заставлял их работать во время отпуска», — уточнила экс-работница. Также все собеседники рассказали, что большую часть поломок они ремонтировали за свой счет. При этом желающих уволиться было много в августе, но руководство им это сделать не дало. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Fix Price. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге из школы на Уралмаше массово уволились учителя. Они жаловались, что не смогли стерпеть хамского отношения директора. Родителей возмутила эта ситуации, и они устроили собрание, чтобы выяснить, почему у их детей нет части уроков: например, русского языка, литературы, биологии и географии. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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