В Свердловской области больше двух недель не могут найти мужчину. Фото

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На Среднем Урале 17 дней ищут пропавшего мужчину Фото:

В екатеринбургском поселке Полеводство (Свердловская область) с 18 сентября идут поиски 42-летнего Игоря Рогожникова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«С 18 сентября 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с залысиной, карие глаза. Игорь Рогожников был одет в черную ветровку, толстовку и рубашку, а также в синие джинсы, черные ботинки», — сказано в сообщении.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка): 8 (965) 533-33-99.

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В екатеринбургском поселке Полеводство (Свердловская область) с 18 сентября идут поиски 42-летнего Игоря Рогожникова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «С 18 сентября 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с залысиной, карие глаза. Игорь Рогожников был одет в черную ветровку, толстовку и рубашку, а также в синие джинсы, черные ботинки», — сказано в сообщении. Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка): 8 (965) 533-33-99.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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