На Среднем Урале 17 дней ищут пропавшего мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском поселке Полеводство (Свердловская область) с 18 сентября идут поиски 42-летнего Игоря Рогожникова. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«С 18 сентября 2023 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с залысиной, карие глаза. Игорь Рогожников был одет в черную ветровку, толстовку и рубашку, а также в синие джинсы, черные ботинки», — сказано в сообщении.

Сообщить любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Юлия (Белка): 8 (965) 533-33-99.