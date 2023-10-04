В Екатеринбурге неизвестный разбил BWM игрока БК «Уралмаш», подаренную Путиным

В Екатеринбурге на улице Азина неизвестный разбил стекло BMW X3 игрока баскетбольного клуба «Уралмаш» Кирилла Писклова, которую он получил в подарок от президента России Владимира Путина за звание призера на Олимпийских играх в Токио. Об этом рассказал баскетболист.
«Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли „Зенит“. Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила», — передает слова Писклова Е1. Еще 2 октября БК «Уралмаш» одержала победу над клубом «Зенит».
Спортсмен уже написал заявление в полицию. «Хочется найти этого человека и пригласить на наш матч, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60—100 тысяч. Для меня это не проблема, вопрос: зачем?» — сетует Кирилл Писклов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от пресс-службы ведомства получить не удалось.
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