04 октября 2023

В Екатеринбурге неизвестный разбил BWM игрока БК «Уралмаш», подаренную Путиным

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Брошенная машина на улице Пушкина. Екатеринбург, bmw, вандализм, бмв, руль, разбитая машина, угон, автокража
Баскетболист обратился с заявлением в полицию Фото:

В Екатеринбурге на улице Азина неизвестный разбил стекло BMW X3 игрока баскетбольного клуба «Уралмаш» Кирилла Писклова, которую он получил в подарок от президента России Владимира Путина за звание призера на Олимпийских играх в Токио. Об этом рассказал баскетболист.

«Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли „Зенит“. Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила», — передает слова Писклова Е1. Еще 2 октября БК «Уралмаш» одержала победу над клубом «Зенит».

Спортсмен уже написал заявление в полицию. «Хочется найти этого человека и пригласить на наш матч, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60—100 тысяч. Для меня это не проблема, вопрос: зачем?» — сетует Кирилл Писклов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от пресс-службы ведомства получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Азина неизвестный разбил стекло BMW X3 игрока баскетбольного клуба «Уралмаш» Кирилла Писклова, которую он получил в подарок от президента России Владимира Путина за звание призера на Олимпийских играх в Токио. Об этом рассказал баскетболист. «Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли „Зенит“. Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила», — передает слова Писклова Е1. Еще 2 октября БК «Уралмаш» одержала победу над клубом «Зенит». Спортсмен уже написал заявление в полицию. «Хочется найти этого человека и пригласить на наш матч, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60—100 тысяч. Для меня это не проблема, вопрос: зачем?» — сетует Кирилл Писклов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от пресс-службы ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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