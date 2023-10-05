Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике. Видео

Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике. Видео
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Спустя два месяца после аварии певица вернулась к светской жизни, она готова выступать, стоя на костылях Фото:

После серьезного ДТП российская певица Лада Дэнс больше месяца ходила на ЛФК, лечебную физкультуру и другие процедуры. А спустя два месяца после аварии вернулась к светской жизни. Она призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях.

«На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сообщила Лада Дэнс в беседе с корреспондентом «Пятого канала». На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей.

Ранее сообщалось, что Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Произошло столкновение трех машин. В результате происшествия певица получила черепно-мозговую травму. После того, как Лада вышла на публику, пользователи Сети заподозрили ее в обмане, люди не поверили в такое быстрое восстановление певицы, передает «Утро.ру».

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После серьезного ДТП российская певица Лада Дэнс больше месяца ходила на ЛФК, лечебную физкультуру и другие процедуры. А спустя два месяца после аварии вернулась к светской жизни. Она призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях. «На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сообщила Лада Дэнс в беседе с корреспондентом «Пятого канала». На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей. Ранее сообщалось, что Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Произошло столкновение трех машин. В результате происшествия певица получила черепно-мозговую травму. После того, как Лада вышла на публику, пользователи Сети заподозрили ее в обмане, люди не поверили в такое быстрое восстановление певицы, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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