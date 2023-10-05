Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике. Видео

Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике. Видео

05 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Спустя два месяца после аварии певица вернулась к светской жизни, она готова выступать, стоя на костылях Фото: ТАСС / Артем Геодакян © URA.RU После серьезного ДТП российская певица Лада Дэнс больше месяца ходила на ЛФК, лечебную физкультуру и другие процедуры. А спустя два месяца после аварии вернулась к светской жизни. Она призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях. «На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сообщила Лада Дэнс в беседе с корреспондентом «Пятого канала». На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей. Ранее сообщалось, что Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Произошло столкновение трех машин. В результате происшествия певица получила черепно-мозговую травму. После того, как Лада вышла на публику, пользователи Сети заподозрили ее в обмане, люди не поверили в такое быстрое восстановление певицы, передает «Утро.ру».

После серьезного ДТП российская певица Лада Дэнс больше месяца ходила на ЛФК, лечебную физкультуру и другие процедуры. А спустя два месяца после аварии вернулась к светской жизни. Она призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях. «На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению», — сообщила Лада Дэнс в беседе с корреспондентом «Пятого канала». На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей. Ранее сообщалось, что Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Произошло столкновение трех машин. В результате происшествия певица получила черепно-мозговую травму. После того, как Лада вышла на публику, пользователи Сети заподозрили ее в обмане, люди не поверили в такое быстрое восстановление певицы, передает «Утро.ру».