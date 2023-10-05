05 октября 2023

В екатеринбургской поликлинике нашли просроченные лекарства

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Прокуратура провела проверку в одной из поликлиник Екатеринбурга Фото:

В поликлинике №1 ЦГКБ №6 прошла прокурорская проверка, во время которой в учреждении обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки с выходом на место в поликлинику № больницы выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Главному врачу ЦГКБ№ 6 прокуратура внесла представление, а также в отношении виновного должностного лица возбудила административное дело», — рассказали в прокуратуре.

Лекарства из оборота изъяли. Виновных привлекли к ответственности.

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В поликлинике №1 ЦГКБ №6 прошла прокурорская проверка, во время которой в учреждении обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе проверки с выходом на место в поликлинику № больницы выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Главному врачу ЦГКБ№ 6 прокуратура внесла представление, а также в отношении виновного должностного лица возбудила административное дело», — рассказали в прокуратуре. Лекарства из оборота изъяли. Виновных привлекли к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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