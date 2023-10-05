В екатеринбургской поликлинике нашли просроченные лекарства

Прокуратура провела проверку в одной из поликлиник Екатеринбурга
В поликлинике №1 ЦГКБ №6 прошла прокурорская проверка, во время которой в учреждении обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В ходе проверки с выходом на место в поликлинику № больницы выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Главному врачу ЦГКБ№ 6 прокуратура внесла представление, а также в отношении виновного должностного лица возбудила административное дело», — рассказали в прокуратуре.
Лекарства из оборота изъяли. Виновных привлекли к ответственности.
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