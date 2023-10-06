В Перми резко подорожала стоимость отдыха на заграничных курортах

Пермский турагент: цены на путевки выросли на 40%

Турагент рассказал о причинах повышения цены на путевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью 2023 года цены на путевки из Перми за границу выросла на 40% по сравнению с осенью прошлого года. Одна из причин — снижение курса рубля, рассказали представители турфирмы «Акапулько» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Год назад доллар стоил около 60 рублей. Если путешествие стоило 3 тысячи долларов, цена в российской валюте составляла 180 тысяч руб. В этом году то же самое путешествие „пробивает“ отметку в 280 тысяч. Цена почти на 40%, чем в прошлом году», — рассказали в турфирме.

Уточняется, что цена путевки складывается из стоимости проживания и авиабилета. Обе этих услуги подорожали, что тоже сказалось на бюджете путешествий. «Выросли цены на продукты, текстиль, коммунальные платежи. Из-за этого отели подняли стоимость проживания. Что же касается авиабилетов, то на их цену повлияло несколько факторов. Во-первых, в России наблюдается дефицит самолетов. Запчасти закупаются за рубежом, поэтому обслуживание бортов стало дороже. Во-вторых, топливо выросло в цене на 20%. Кроме того, по данным Министерства экономического развития РФ, аэропорты увеличили стоимость обслуживания самолетов на 15%. Все эти расходы авиакомпании добавляют к стоимости билета», — отмечают турагенты.

Ранее URA.RU рассказало, на каких курортах в этом году отдыхали состоятельные пермяки. Горожане готовы отдать за путевку в люксовом отеле до 800 тысяч рублей.