Глава СК взялся за дело подростков, устроивших расстрел детей в Екатеринбурге 07 октября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 + СУ СКР ходатайствуют о передаче материалов дела из органов полиции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту происшествия, в котором группа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту дела», — сказано в сообщении. Следователи регионального СК ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции. Ранее толпа подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух несовершеннолетних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них электронные сигареты. Одному из пострадавших попали в голову. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что двоих подростков из толпы уже задержали. К расследованию дела подключилась прокуратура. Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту происшествия, в котором группа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту дела», — сказано в сообщении. Следователи регионального СК ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции. Ранее толпа подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух несовершеннолетних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них электронные сигареты. Одному из пострадавших попали в голову. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что двоих подростков из толпы уже задержали. К расследованию дела подключилась прокуратура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям