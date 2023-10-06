Глава СК взялся за дело подростков, устроивших расстрел детей в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту происшествия, в котором группа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту дела», — сказано в сообщении. Следователи регионального СК ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции.
Ранее толпа подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух несовершеннолетних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них электронные сигареты. Одному из пострадавших попали в голову. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что двоих подростков из толпы уже задержали. К расследованию дела подключилась прокуратура.
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