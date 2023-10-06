06 октября 2023

Глава СК взялся за дело подростков, устроивших расстрел детей в Екатеринбурге

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
СУ СКР ходатайствуют о передаче материалов дела из органов полиции Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту происшествия, в котором группа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту дела», — сказано в сообщении. Следователи регионального СК ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции.

Ранее толпа подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух несовершеннолетних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них электронные сигареты. Одному из пострадавших попали в голову. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что двоих подростков из толпы уже задержали. К расследованию дела подключилась прокуратура.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту происшествия, в котором группа из 15 подростков выследила двух 14-летних мальчиков и расстреляла их из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад по факту дела», — сказано в сообщении. Следователи регионального СК ходатайствуют о передаче материалов из органов полиции. Ранее толпа подростков расстреляла из пневматических пистолетов двух несовершеннолетних мальчиков, которые ранее отказались покупать у них электронные сигареты. Одному из пострадавших попали в голову. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что двоих подростков из толпы уже задержали. К расследованию дела подключилась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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