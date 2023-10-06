Рогов: на аэродроме ВСУ начался «салют» в честь дня рождения Путина 07 октября 2023 в 04:47 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ крылатой ракетой комплекса «Искандер-К» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На военном аэродроме ВСУ прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Так лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал взрыв, который произошел на складе крылатых ракет в Полтавской области после удара нанесенного ВС России. «Праздничный салют в День рождения Президента России первым прозвучал на военном аэродроме ВСУ в Миргороде Полтавской области. После точного удара крылатой ракеты комплекса „Искандер-К“ по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP на военном аэродроме. Был слышен мощнейший взрыв и яркая вспышка», — написал Рогов в своем telegram-канале . Отмечается, что на этом аэродроме также базируются самолеты ВСУ — Су-27 и Миг-29. Удар по складу был нансен в 00:05 7 октября. В этот день Владимир Путин отпразднует свой 71 день рождения. В честь дня рождения президента ВЦИОМ провели опрос россиян. Исследования показали, что большинство граждан страны уверены, что Путин обеспечит России стабильность и развитие, передает РТ. На военном аэродроме ВСУ прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Так лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал взрыв, который произошел на складе крылатых ракет в Полтавской области после удара нанесенного ВС России. «Праздничный салют в День рождения Президента России первым прозвучал на военном аэродроме ВСУ в Миргороде Полтавской области. После точного удара крылатой ракеты комплекса „Искандер-К“ по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP на военном аэродроме. Был слышен мощнейший взрыв и яркая вспышка», — написал Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что на этом аэродроме также базируются самолеты ВСУ — Су-27 и Миг-29. Удар по складу был нансен в 00:05 7 октября. В этот день Владимир Путин отпразднует свой 71 день рождения. В честь дня рождения президента ВЦИОМ провели опрос россиян. Исследования показали, что большинство граждан страны уверены, что Путин обеспечит России стабильность и развитие, передает РТ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям