06 октября 2023

Рогов: на аэродроме ВСУ начался «салют» в честь дня рождения Путина

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, stock, сбойка
ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ крылатой ракетой комплекса «Искандер-К» Фото:
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На военном аэродроме ВСУ прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Так лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал взрыв, который произошел на складе крылатых ракет в Полтавской области после удара нанесенного ВС России.

«Праздничный салют в День рождения Президента России первым прозвучал на военном аэродроме ВСУ в Миргороде Полтавской области. После точного удара крылатой ракеты комплекса „Искандер-К“ по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP на военном аэродроме. Был слышен мощнейший взрыв и яркая вспышка», — написал Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что на этом аэродроме также базируются самолеты ВСУ — Су-27 и Миг-29.

Удар по складу был нансен в 00:05 7 октября. В этот день Владимир Путин отпразднует свой 71 день рождения.

В честь дня рождения президента ВЦИОМ провели опрос россиян. Исследования показали, что большинство граждан страны уверены, что Путин обеспечит России стабильность и развитие, передает РТ.

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На военном аэродроме ВСУ прозвучал первый «салют» в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Так лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал взрыв, который произошел на складе крылатых ракет в Полтавской области после удара нанесенного ВС России. «Праздничный салют в День рождения Президента России первым прозвучал на военном аэродроме ВСУ в Миргороде Полтавской области. После точного удара крылатой ракеты комплекса „Искандер-К“ по складу крылатых ракет Storm Shadow и SCALP на военном аэродроме. Был слышен мощнейший взрыв и яркая вспышка», — написал Рогов в своем telegram-канале. Отмечается, что на этом аэродроме также базируются самолеты ВСУ — Су-27 и Миг-29. Удар по складу был нансен в 00:05 7 октября. В этот день Владимир Путин отпразднует свой 71 день рождения. В честь дня рождения президента ВЦИОМ провели опрос россиян. Исследования показали, что большинство граждан страны уверены, что Путин обеспечит России стабильность и развитие, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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