Машину получила повреждения после атаки боевых беспилотников, но все бойцы, находившиеся в ней, живы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внедорожник УАЗ «буханка», который в мае этого года передал бойцам актер сериала «Реальные пацаны» и муниципальный депутат Армен Бежанян, спас бойцам жизни. Машину атаковали боевые вражеские дроны, но находившиеся в салоне УАЗа военнослужащие остались живы, сообщил Бежанян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Один [боец] контужен, другой — легко ранен. Остальные целы. Таков результат попадания трех „птичек“ в мой УАЗ. Парни говорят, он у тебя везучий! Будем восстанавливать машину на месте, или брать другую. Решение еще не принято», — написал Бежанян, подкрепив запись фото атакованного дронами автомобиля.

В мае депутат гордумы Осинского городского округа Бежанян отправил в зону спецоперации УАЗ. Народный избранник отметил, что машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых. После этого Бежанян признался, что стал получать «негативные сообщения» от близких и знакомых ему людей, которые не оценили поступок депутата.

УАЗ подвергся атаке боевых беспилотников Фото: Армен Бежанян, «ВКонтакте» https://vk.com/id536710558