08 октября 2023

УАЗ, отправленный звездой «Реальных пацанов» на фронт, спас жизни бойцам. Фото

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Виды Челябинской области, лесная дорога, поездка, уаз буханка
Машину получила повреждения после атаки боевых беспилотников, но все бойцы, находившиеся в ней, живы (архивное фото) Фото:

Внедорожник УАЗ «буханка», который в мае этого года передал бойцам актер сериала «Реальные пацаны» и муниципальный депутат Армен Бежанян, спас бойцам жизни. Машину атаковали боевые вражеские дроны, но находившиеся в салоне УАЗа военнослужащие остались живы, сообщил Бежанян на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Один [боец] контужен, другой — легко ранен. Остальные целы. Таков результат попадания трех „птичек“ в мой УАЗ. Парни говорят, он у тебя везучий! Будем восстанавливать машину на месте, или брать другую. Решение еще не принято», — написал Бежанян, подкрепив запись фото атакованного дронами автомобиля.

В мае депутат гордумы Осинского городского округа Бежанян отправил в зону спецоперации УАЗ. Народный избранник отметил, что машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых. После этого Бежанян признался, что стал получать «негативные сообщения» от близких и знакомых ему людей, которые не оценили поступок депутата.

УАЗ подвергся атаке боевых беспилотников
УАЗ подвергся атаке боевых беспилотников
Фото:

Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, все бойцы, находившиеся в салоне, остались живы
Несмотря на то, что машина получила серьезные повреждения, все бойцы, находившиеся в салоне, остались живы
Фото:

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Внедорожник УАЗ «буханка», который в мае этого года передал бойцам актер сериала «Реальные пацаны» и муниципальный депутат Армен Бежанян, спас бойцам жизни. Машину атаковали боевые вражеские дроны, но находившиеся в салоне УАЗа военнослужащие остались живы, сообщил Бежанян на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Один [боец] контужен, другой — легко ранен. Остальные целы. Таков результат попадания трех „птичек“ в мой УАЗ. Парни говорят, он у тебя везучий! Будем восстанавливать машину на месте, или брать другую. Решение еще не принято», — написал Бежанян, подкрепив запись фото атакованного дронами автомобиля. В мае депутат гордумы Осинского городского округа Бежанян отправил в зону спецоперации УАЗ. Народный избранник отметил, что машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых. После этого Бежанян признался, что стал получать «негативные сообщения» от близких и знакомых ему людей, которые не оценили поступок депутата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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