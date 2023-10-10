В Совфеде сменился глава комитета по обороне

Экс-глава Федеральной таможенной службы РФ, заслуженный сотрудник органов безопасности Владимир Булавин, станет главой комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности вместо Виктора Бондарева. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности]», — заявил Тимченко в беседе с ТАСС. Он отметил, что Бондарев займет должность первого заместителя.
По его словам, это решение было принято комитетом СФ по обороне. Совет палаты добавил в повестку пленарного заседания Совфеда тему об утверждении этого решения.
Ранее Владимир Булавин был исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет, передает телеканал 360.
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