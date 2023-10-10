В Совфеде сменился глава комитета по обороне

10 октября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Виктор Бондарев станет первым заместителем главы комитета СФ по обороне и безопасности Фото: Антон Белицкий © URA.RU Экс-глава Федеральной таможенной службы РФ, заслуженный сотрудник органов безопасности Владимир Булавин, станет главой комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности вместо Виктора Бондарева. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности]», — заявил Тимченко в беседе с ТАСС. Он отметил, что Бондарев займет должность первого заместителя. По его словам, это решение было принято комитетом СФ по обороне. Совет палаты добавил в повестку пленарного заседания Совфеда тему об утверждении этого решения. Ранее Владимир Булавин был исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет, передает телеканал 360.

Экс-глава Федеральной таможенной службы РФ, заслуженный сотрудник органов безопасности Владимир Булавин, станет главой комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности вместо Виктора Бондарева. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности]», — заявил Тимченко в беседе с ТАСС. Он отметил, что Бондарев займет должность первого заместителя. По его словам, это решение было принято комитетом СФ по обороне. Совет палаты добавил в повестку пленарного заседания Совфеда тему об утверждении этого решения. Ранее Владимир Булавин был исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет, передает телеканал 360.