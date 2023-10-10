В Совфеде сменился глава комитета по обороне

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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Виктор Бондарев станет первым заместителем главы комитета СФ по обороне и безопасности Фото:

Экс-глава Федеральной таможенной службы РФ, заслуженный сотрудник органов безопасности Владимир Булавин, станет главой комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности вместо Виктора Бондарева. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности]», — заявил Тимченко в беседе с ТАСС. Он отметил, что Бондарев займет должность первого заместителя.

По его словам, это решение было принято комитетом СФ по обороне. Совет палаты добавил в повестку пленарного заседания Совфеда тему об утверждении этого решения.

Ранее Владимир Булавин был исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет, передает телеканал 360.

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Экс-глава Федеральной таможенной службы РФ, заслуженный сотрудник органов безопасности Владимир Булавин, станет главой комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности вместо Виктора Бондарева. Об этом сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Владимир Иванович Булавин возглавит комитет [по обороне и безопасности]», — заявил Тимченко в беседе с ТАСС. Он отметил, что Бондарев займет должность первого заместителя. По его словам, это решение было принято комитетом СФ по обороне. Совет палаты добавил в повестку пленарного заседания Совфеда тему об утверждении этого решения. Ранее Владимир Булавин был исключен из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу ФТС Булавина в связи с достижением им возраста 70-ти лет, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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