Таможенная служба запустила чат-бот для обращений россиян

16 июня 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

ФТС оптимизировала работу с населением с помощью чат-бота «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная таможенная служба России совместно с центром IT-коммуникаций «Диалог» запустила чат-бот в сети «ВКонтакте» для оперативной обработки популярных запросов граждан. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Табак. «Чат-бот, который мы разработали для ФТС в прошлом году, начал работать в регулярном режиме. Мы рассчитываем, что ежемесячно он будет отвечать на весь объем типовых вопросов от граждан — до четверти всех отрабатываемых службой сообщений. А программы по повышению уровня цифровых компетенций, которые мы специально адаптировали под потребности и запросы ФТС, позволят службе быть открытой и понятной населению. Тем более сейчас, когда это наиболее актуально в новых условиях грузоперевозок, изменившихся из-за санкционного давления», — сказал Табак. Руководитель таможенной службы Владимир Булавин отметил, что данное решение является очередным шагом, направленным на цифровизацию сервисов ФТС. «Соглашение о сотрудничестве продолжит взятый нами курс на цифровизацию сервисов ФТС России для граждан. В рамках нашего взаимодействия мы уже смогли оптимизировать работу с обращениями так, чтобы лучше понимать запрос граждан, быстрее на него реагировать. С помощью „Диалога“ будем и дальше развивать работу с обратной связью от населения», — сказал он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральная таможенная служба России совместно с центром IT-коммуникаций «Диалог» запустила чат-бот в сети «ВКонтакте» для оперативной обработки популярных запросов граждан. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Табак. «Чат-бот, который мы разработали для ФТС в прошлом году, начал работать в регулярном режиме. Мы рассчитываем, что ежемесячно он будет отвечать на весь объем типовых вопросов от граждан — до четверти всех отрабатываемых службой сообщений. А программы по повышению уровня цифровых компетенций, которые мы специально адаптировали под потребности и запросы ФТС, позволят службе быть открытой и понятной населению. Тем более сейчас, когда это наиболее актуально в новых условиях грузоперевозок, изменившихся из-за санкционного давления», — сказал Табак. Руководитель таможенной службы Владимир Булавин отметил, что данное решение является очередным шагом, направленным на цифровизацию сервисов ФТС. «Соглашение о сотрудничестве продолжит взятый нами курс на цифровизацию сервисов ФТС России для граждан. В рамках нашего взаимодействия мы уже смогли оптимизировать работу с обращениями так, чтобы лучше понимать запрос граждан, быстрее на него реагировать. С помощью „Диалога“ будем и дальше развивать работу с обратной связью от населения», — сказал он.