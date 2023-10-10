10 октября 2023

В Челябинске провели экспертизу областного закона о недрах

В Челябинском заксобрании прошел публичные консультации областной закон о недрах
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, махов михаил
Председатель комитета ЗСО по экологии Михаил Махов отметил, что закон не мешает предпринимателям пользоваться недрами Фото:

В заксобрании Челябинской области прошли публичные консультации по поводу закона о пользовании недрами в регионе. Эксперты признали, что закон не мешает предпринимательской деятельности, сообщили URA.RU 11 октября в пресс-службе ЗСО.

«Для проведения публичных консультаций была разработана анкета. Депутатов особенно интересовало, затрудняет ли закон получение права пользования участками недр, разумны ли установленные требования к документам и сроки их рассмотрения. Эти вопросы были включены в анкету и направлены участникам публичных консультаций. Все они признали отсутствие в законе положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.

В публичных консультациях приняли участие представители общественных организаций, предпринимательского сообщества, организации-недропользователи. Закон «О пользовании недрами на территории Челябинской области» устанавливает порядок получения права пользования участками недр с общераспространенными полезными ископаемыми и участками недр для добычи подземных вод.

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В заксобрании Челябинской области прошли публичные консультации по поводу закона о пользовании недрами в регионе. Эксперты признали, что закон не мешает предпринимательской деятельности, сообщили URA.RU 11 октября в пресс-службе ЗСО. «Для проведения публичных консультаций была разработана анкета. Депутатов особенно интересовало, затрудняет ли закон получение права пользования участками недр, разумны ли установленные требования к документам и сроки их рассмотрения. Эти вопросы были включены в анкету и направлены участникам публичных консультаций. Все они признали отсутствие в законе положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов. В публичных консультациях приняли участие представители общественных организаций, предпринимательского сообщества, организации-недропользователи. Закон «О пользовании недрами на территории Челябинской области» устанавливает порядок получения права пользования участками недр с общераспространенными полезными ископаемыми и участками недр для добычи подземных вод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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