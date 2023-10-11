11 октября 2023

Свердловские росгвардейцы готовятся к итоговой проверке

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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, автомат, оружие, силовик, чп, росгвардия, росгвардеец
По итогам проверки силовикам будет присвоена или повышена квалификация Фото:

Сотрудники свердловской Росгвардии в преддверии итоговой проверки за текущий год оттачивают практические и теоретические навыки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

«Офицеры проверяют личный состав. Бойцы оттачивают навыки на занятиях по военно-политической, правовой, огневой, медицинской, инженерной, тактико-специальной подготовке. Также они сдают нормативы по радиационной защите», — написали силовики на официальном сайте.

По итогам проверки росгвардейцам будет присвоена или повышена квалификация. Она будет отражать уровень мастерства каждого силовика.

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Сотрудники свердловской Росгвардии в преддверии итоговой проверки за текущий год оттачивают практические и теоретические навыки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. «Офицеры проверяют личный состав. Бойцы оттачивают навыки на занятиях по военно-политической, правовой, огневой, медицинской, инженерной, тактико-специальной подготовке. Также они сдают нормативы по радиационной защите», — написали силовики на официальном сайте. По итогам проверки росгвардейцам будет присвоена или повышена квалификация. Она будет отражать уровень мастерства каждого силовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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