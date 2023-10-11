Свердловские росгвардейцы готовятся к итоговой проверке

По итогам проверки силовикам будет присвоена или повышена квалификация
Сотрудники свердловской Росгвардии в преддверии итоговой проверки за текущий год оттачивают практические и теоретические навыки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
«Офицеры проверяют личный состав. Бойцы оттачивают навыки на занятиях по военно-политической, правовой, огневой, медицинской, инженерной, тактико-специальной подготовке. Также они сдают нормативы по радиационной защите», — написали силовики на официальном сайте.
По итогам проверки росгвардейцам будет присвоена или повышена квалификация. Она будет отражать уровень мастерства каждого силовика.
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