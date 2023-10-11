В Челябинской области будут сажать за сбор двух видов грибов

12 октября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

В Челябинской области растет два вида грибов, за сбор которых ждет уголовная ответственность Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области с 12 октября за сбор трутовника лакированного и спарассиса курчавого грибников ждет уголовная ответственность. Согласно принятому закону, максимальная ответственность за незаконных сбор краснокнижных грибов лишение свободы сроком до девяти лет. В регионе растет два вида грибов, из списка запрещенных к сбору: трутовник лакированный и спарассис курчавый. При этом причины исчезновения этих видов мало изучены. Микологи предполагают, что на сокращение численности урожая этих видов влияют грибники и вырубка лесов. Оба произрастают на деревьях. Трутовник провоцирует образование белой гнили на них, а спарассис разрушает кору растений. Минимальное наказание за сбор грибов составляет штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. При покупке или продаже видов сумма штрафа доходит до 1,5 миллионов рублей и пяти лет лишения свободы. Сбор с использованием служебного положения или группой лиц грозит штрафом до трех миллионов рублей и лишением свободы до девяти лет.

В Челябинской области с 12 октября за сбор трутовника лакированного и спарассиса курчавого грибников ждет уголовная ответственность. Согласно принятому закону, максимальная ответственность за незаконных сбор краснокнижных грибов лишение свободы сроком до девяти лет. В регионе растет два вида грибов, из списка запрещенных к сбору: трутовник лакированный и спарассис курчавый. При этом причины исчезновения этих видов мало изучены. Микологи предполагают, что на сокращение численности урожая этих видов влияют грибники и вырубка лесов. Оба произрастают на деревьях. Трутовник провоцирует образование белой гнили на них, а спарассис разрушает кору растений. Минимальное наказание за сбор грибов составляет штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. При покупке или продаже видов сумма штрафа доходит до 1,5 миллионов рублей и пяти лет лишения свободы. Сбор с использованием служебного положения или группой лиц грозит штрафом до трех миллионов рублей и лишением свободы до девяти лет.