11 октября 2023

В Челябинской области будут сажать за сбор двух видов грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
В Челябинской области растет два вида грибов, за сбор которых ждет уголовная ответственность Фото:

В Челябинской области с 12 октября за сбор трутовника лакированного и спарассиса курчавого грибников ждет уголовная ответственность. Согласно принятому закону, максимальная ответственность за незаконных сбор краснокнижных грибов лишение свободы сроком до девяти лет.

В регионе растет два вида грибов, из списка запрещенных к сбору: трутовник лакированный и спарассис курчавый. При этом причины исчезновения этих видов мало изучены.

Микологи предполагают, что на сокращение численности урожая этих видов влияют грибники и вырубка лесов. Оба произрастают на деревьях. Трутовник провоцирует образование белой гнили на них, а спарассис разрушает кору растений.

Минимальное наказание за сбор грибов составляет штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. При покупке или продаже видов сумма штрафа доходит до 1,5 миллионов рублей и пяти лет лишения свободы. Сбор с использованием служебного положения или группой лиц грозит штрафом до трех миллионов рублей и лишением свободы до девяти лет.

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В Челябинской области с 12 октября за сбор трутовника лакированного и спарассиса курчавого грибников ждет уголовная ответственность. Согласно принятому закону, максимальная ответственность за незаконных сбор краснокнижных грибов лишение свободы сроком до девяти лет. В регионе растет два вида грибов, из списка запрещенных к сбору: трутовник лакированный и спарассис курчавый. При этом причины исчезновения этих видов мало изучены. Микологи предполагают, что на сокращение численности урожая этих видов влияют грибники и вырубка лесов. Оба произрастают на деревьях. Трутовник провоцирует образование белой гнили на них, а спарассис разрушает кору растений. Минимальное наказание за сбор грибов составляет штраф в размере миллиона рублей или лишение свободы сроком до четырех лет. При покупке или продаже видов сумма штрафа доходит до 1,5 миллионов рублей и пяти лет лишения свободы. Сбор с использованием служебного положения или группой лиц грозит штрафом до трех миллионов рублей и лишением свободы до девяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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