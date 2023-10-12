В Каменске-Уральском простились с мотогонщиком, который скончался от инсульта

Мотогонщик Юрий Пехотин умер 9 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском простились с мотогонщиком Юрием Пехотиным, который умер от инсульта. На прощание с ним пришли около 130 человек, сообщила URA.RU супруга Русалина.

«Проститься с Юрой пришли очень много человек. На обеде были 130 человек», — пояснила супруга Пехотина.

Знакомый мотогонщика Умар Арчаков в беседе с корреспондентом рассказал, что Юрий был очень необычным человеком. «В жизни он всегда всем говорил правду в глаза. Общество это зачастую не одобряет, но он был таким. Он был настоящим человеком, который всегда держал слово. Он — настоящий мужчина, необычный человек», — считает Арчаков.

Юрий Пехотин умер 9 октября. Ему стало плохо на тренировке с сыном. Пехотину было 42 года. Кроме занятий с сыном он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов.