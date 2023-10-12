В Каменске-Уральском простились с мотогонщиком, который скончался от инсульта

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Прощание с Франсуа Нджелассили. Екатеринбург, прощание, цветы
Мотогонщик Юрий Пехотин умер 9 октября (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском простились с мотогонщиком Юрием Пехотиным, который умер от инсульта. На прощание с ним пришли около 130 человек, сообщила URA.RU супруга Русалина.

«Проститься с Юрой пришли очень много человек. На обеде были 130 человек», — пояснила супруга Пехотина.

Знакомый мотогонщика Умар Арчаков в беседе с корреспондентом рассказал, что Юрий был очень необычным человеком. «В жизни он всегда всем говорил правду в глаза. Общество это зачастую не одобряет, но он был таким. Он был настоящим человеком, который всегда держал слово. Он — настоящий мужчина, необычный человек», — считает Арчаков.

Юрий Пехотин умер 9 октября. Ему стало плохо на тренировке с сыном. Пехотину было 42 года. Кроме занятий с сыном он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов.

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В Каменске-Уральском простились с мотогонщиком Юрием Пехотиным, который умер от инсульта. На прощание с ним пришли около 130 человек, сообщила URA.RU супруга Русалина. «Проститься с Юрой пришли очень много человек. На обеде были 130 человек», — пояснила супруга Пехотина. Знакомый мотогонщика Умар Арчаков в беседе с корреспондентом рассказал, что Юрий был очень необычным человеком. «В жизни он всегда всем говорил правду в глаза. Общество это зачастую не одобряет, но он был таким. Он был настоящим человеком, который всегда держал слово. Он — настоящий мужчина, необычный человек», — считает Арчаков. Юрий Пехотин умер 9 октября. Ему стало плохо на тренировке с сыном. Пехотину было 42 года. Кроме занятий с сыном он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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