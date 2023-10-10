Скончался мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин. Фото

10 октября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Юрию Пехотину было 42 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Каменске-Уральском скончался мотогонщик Юрий Пехотин. Об этом сообщила его супруга Русалина. Прощание с Пехотиным пройдет в Свято-Троицком соборе, следует из информации, опубликованный на странице в соцсети Русалины Пехотиной. Попрощаться с мотогонщиком можно будет 12 октября. Пехотину было 42 года. Он тренировал сына Ярослава, который недавно завоевал первое место на соревнованиях в Дегтярске. Причину смерти супруга не указала. Фото: страница Русалины Пехотиной в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/id144111271]

В Каменске-Уральском скончался мотогонщик Юрий Пехотин. Об этом сообщила его супруга Русалина. Прощание с Пехотиным пройдет в Свято-Троицком соборе, следует из информации, опубликованный на странице в соцсети Русалины Пехотиной. Попрощаться с мотогонщиком можно будет 12 октября. Пехотину было 42 года. Он тренировал сына Ярослава, который недавно завоевал первое место на соревнованиях в Дегтярске. Причину смерти супруга не указала.