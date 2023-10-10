Юрию Пехотину было 42 года
В Каменске-Уральском скончался мотогонщик Юрий Пехотин. Об этом сообщила его супруга Русалина.
Прощание с Пехотиным пройдет в Свято-Троицком соборе, следует из информации, опубликованный на странице в соцсети Русалины Пехотиной. Попрощаться с мотогонщиком можно будет 12 октября.
Пехотину было 42 года. Он тренировал сына Ярослава, который недавно завоевал первое место на соревнованиях в Дегтярске. Причину смерти супруга не указала.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!