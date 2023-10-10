Скончался мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин. Фото

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Юрию Пехотину было 42 года Фото:

В Каменске-Уральском скончался мотогонщик Юрий Пехотин. Об этом сообщила его супруга Русалина.

Прощание с Пехотиным пройдет в Свято-Троицком соборе, следует из информации, опубликованный на странице в соцсети Русалины Пехотиной. Попрощаться с мотогонщиком можно будет 12 октября.

Пехотину было 42 года. Он тренировал сына Ярослава, который недавно завоевал первое место на соревнованиях в Дегтярске. Причину смерти супруга не указала.

Фото:

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В Каменске-Уральском скончался мотогонщик Юрий Пехотин. Об этом сообщила его супруга Русалина. Прощание с Пехотиным пройдет в Свято-Троицком соборе, следует из информации, опубликованный на странице в соцсети Русалины Пехотиной. Попрощаться с мотогонщиком можно будет 12 октября. Пехотину было 42 года. Он тренировал сына Ярослава, который недавно завоевал первое место на соревнованиях в Дегтярске. Причину смерти супруга не указала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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