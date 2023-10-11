Супруга рассказала, почему умер мотогонщик из Каменска-Уральского

Свердловский мотогонщик Юрий Пехотин умер от инсульта

11 октября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Прощание с Юрием Пехотиным состоится 12 октября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин умер от инсульта 9 октября. Однако плохо ему стало еще 8 октября во время тренировки с сыном Ярославом. Об этом URA.RU рассказала супруга Русалина Пехотина. Пехотину было 42 года. Знали его не только в Каменске-Уральском, но и по всей России, считает супруга. «Когда Юра потерял сознание, мы вызвали скорую. Ему оказали помощь и доставили в больницу. На вторые сутки его не стало», — поделилась Русалина. Юрий активно тренировал своего сына Ярослава. Также он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов. Прощание с Пехотиным состоится 12 октября. Александр Василькин, который знал Пехотина и служил в соседнем от него полку, рассказал корреспонденту, что Юрий был жизнерадостным, целеустремленным и общительным. «Он помогал всем, чем мог на тот момент. На него всегда можно было положиться», — пояснил Василькин.

Мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин умер от инсульта 9 октября. Однако плохо ему стало еще 8 октября во время тренировки с сыном Ярославом. Об этом URA.RU рассказала супруга Русалина Пехотина. Пехотину было 42 года. Знали его не только в Каменске-Уральском, но и по всей России, считает супруга. «Когда Юра потерял сознание, мы вызвали скорую. Ему оказали помощь и доставили в больницу. На вторые сутки его не стало», — поделилась Русалина. Юрий активно тренировал своего сына Ярослава. Также он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов. Прощание с Пехотиным состоится 12 октября. Александр Василькин, который знал Пехотина и служил в соседнем от него полку, рассказал корреспонденту, что Юрий был жизнерадостным, целеустремленным и общительным. «Он помогал всем, чем мог на тот момент. На него всегда можно было положиться», — пояснил Василькин.