Супруга рассказала, почему умер мотогонщик из Каменска-Уральского

Мотогонщик из Каменска-Уральского Юрий Пехотин умер от инсульта 9 октября. Однако плохо ему стало еще 8 октября во время тренировки с сыном Ярославом. Об этом URA.RU рассказала супруга Русалина Пехотина.
Пехотину было 42 года. Знали его не только в Каменске-Уральском, но и по всей России, считает супруга. «Когда Юра потерял сознание, мы вызвали скорую. Ему оказали помощь и доставили в больницу. На вторые сутки его не стало», — поделилась Русалина.
Юрий активно тренировал своего сына Ярослава. Также он восстанавливал трассу в селе Колчедан (Свердловская область) для других спортсменов. Прощание с Пехотиным состоится 12 октября.
Александр Василькин, который знал Пехотина и служил в соседнем от него полку, рассказал корреспонденту, что Юрий был жизнерадостным, целеустремленным и общительным. «Он помогал всем, чем мог на тот момент. На него всегда можно было положиться», — пояснил Василькин.
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