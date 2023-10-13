Экс-замначальника свердловского СУ СКР не смог выйти из СИЗО

Михаил Бусылко подозревается во взяточничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняемые в получении взятки бывший первый замруководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов не смогли выйти из СИЗО. Свердловский облсуд оставил их под арестом, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Постановлением Ленинского райсуда Вострецову, Бусылко и Чуличкову был продлен срок ареста до 10 января 2024-го. Адвокаты подали жалобы. Однако суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменения, а апелляции — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Бусылко задержали в 2019 году по делу о взятке. По версии следствия, он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Предположительно, взятка предназначалась за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия.

Чуличков получил девять лет, Бусылко — 8,5 года колонии, Вострецов — 7,5 года. Однако в ходе процесса фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. Дело было направлено на пересмотр в Ленинский суд в ином составе. Фигуранты уже пытались обжаловать решение суда, но не смогли.