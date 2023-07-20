Экс-замначальника свердловского СК попытался выбраться из-за решетки

21 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Бусылко, Чуликов и Вострецов продолжат отбывать тюремный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший первый заместитель руководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов попытались выбраться из-за решетки через апелляцию. Свердловский облсуд отказался их выпускать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников обвиняемых Дмитрия Чуличкова, Михаила Бусылко и Владислава Вострецова на продление меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2023 года. В результате чего судья отказал защитникам осужденных в удовлетворении апелляционных жалоб», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Ленинской райсуде пересмотрели дело экс-замглавы свердловского СК Бусылко, которому вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили. Мужчина был задержан в 2019 году по делу о получении взятки в размере 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Фигуранты уголовного дела уже пытались обжаловать решение суда, но успехом это не увенчалось.

Бывший первый заместитель руководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов попытались выбраться из-за решетки через апелляцию. Свердловский облсуд отказался их выпускать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников обвиняемых Дмитрия Чуличкова, Михаила Бусылко и Владислава Вострецова на продление меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2023 года. В результате чего судья отказал защитникам осужденных в удовлетворении апелляционных жалоб», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Ленинской райсуде пересмотрели дело экс-замглавы свердловского СК Бусылко, которому вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили. Мужчина был задержан в 2019 году по делу о получении взятки в размере 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Фигуранты уголовного дела уже пытались обжаловать решение суда, но успехом это не увенчалось.