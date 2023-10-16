Четвертый за две недели самолет-разведчик НАТО подлетел к России

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Аэропорт. Курган, навигация, радар
Самолет-разведчик U-2S был обнаружен радаром ПВО, пишет Mash Фото:

В четвертый раз за последние две недели возле границ России замечен самолет-разведчик U-2S, принадлежащий НАТО. Аппарат был замечен на радарах ПВО, летя на высоте 1700 метров вдоль Баренцева моря.

«Самолет-разведчик США U-2S засекли возле северной границы России. Это уже четвертый борт-шпион за последние две недели», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что борт попался на радар ПВО вчера и летел на высоте 1700 метров вдоль Баренцева моря.

После полуторачасового осмотра местности, он поднялся на 7400 метров и исчез с радаров, не вызвав поднятия российских истребителей. В 1960 году самолет U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса был сбит над Екатеринбургом, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В четвертый раз за последние две недели возле границ России замечен самолет-разведчик U-2S, принадлежащий НАТО. Аппарат был замечен на радарах ПВО, летя на высоте 1700 метров вдоль Баренцева моря. «Самолет-разведчик США U-2S засекли возле северной границы России. Это уже четвертый борт-шпион за последние две недели», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что борт попался на радар ПВО вчера и летел на высоте 1700 метров вдоль Баренцева моря. После полуторачасового осмотра местности, он поднялся на 7400 метров и исчез с радаров, не вызвав поднятия российских истребителей. В 1960 году самолет U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса был сбит над Екатеринбургом, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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