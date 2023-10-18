18 октября 2023

Минобороны РФ показало кадры охоты на кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении. Видео

Артиллеристы ЦВО поразили украинский танк гаубицей «Мста-Б»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы ЦВО уничтожили танк ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) обнаружила украинский танк, который выезжал с огневой позиции. Снарядом гаубицы «Мста-Б» артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Боевая машина и экипаж были уничтожены.

«Разведгруппа ЦВО вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения. Разведчики ЦВО обнаружили украинский танк и навели на бронемашину гаубицу „Мста-Б“. Артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы беспилотником ЦВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.

Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Боевая масса Т-90М «Прорыв» составляет 48 тонн. Российский танк защищен комбинированной противоснарядной броней, дополненной наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твердости. Максимальная скорость танка по шоссе достигает 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч.

Ранее URA.RU писало о том, что «Уралвагонзавод» (входит в состав госкорпорации «Ростех») отправил Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв». Танки имеют дополнительную защиту.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) обнаружила украинский танк, который выезжал с огневой позиции. Снарядом гаубицы «Мста-Б» артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Боевая машина и экипаж были уничтожены. «Разведгруппа ЦВО вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения. Разведчики ЦВО обнаружили украинский танк и навели на бронемашину гаубицу „Мста-Б“. Артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы беспилотником ЦВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО. Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Боевая масса Т-90М «Прорыв» составляет 48 тонн. Российский танк защищен комбинированной противоснарядной броней, дополненной наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твердости. Максимальная скорость танка по шоссе достигает 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч. Ранее URA.RU писало о том, что «Уралвагонзавод» (входит в состав госкорпорации «Ростех») отправил Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв». Танки имеют дополнительную защиту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...