Разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) обнаружила украинский танк, который выезжал с огневой позиции. Снарядом гаубицы «Мста-Б» артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Боевая машина и экипаж были уничтожены.
«Разведгруппа ЦВО вела воздушную разведку района действия кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения. Разведчики ЦВО обнаружили украинский танк и навели на бронемашину гаубицу „Мста-Б“. Артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы беспилотником ЦВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО.
Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии. Боевая масса Т-90М «Прорыв» составляет 48 тонн. Российский танк защищен комбинированной противоснарядной броней, дополненной наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твердости. Максимальная скорость танка по шоссе достигает 70 км/ч, по пересеченной местности — 50 км/ч.
Ранее URA.RU писало о том, что «Уралвагонзавод» (входит в состав госкорпорации «Ростех») отправил Министерству обороны РФ партию танков Т-90М «Прорыв». Танки имеют дополнительную защиту.
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