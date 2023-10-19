19 октября 2023

Пермский гарнизонный военный суд ищет нового зампредседателя

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Сергей Драйгал покинул суд на этой неделе Фото:

Пермский гарнизонный военный суд ищет нового заместителя председателя суда. Информация об открытой вакантной должности приводится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: заместителя председателя Пермского гарнизонного военного суда», — говорится на сайте ВККС.

Прием заявлений и документов от кандидатов завершится 13 ноября. Прежний зампред Пермского военного гарнизонного суда Сергей Драйгал покинул должность на этой неделе, уточнили URA.RU в суде.

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Пермский гарнизонный военный суд ищет нового заместителя председателя суда. Информация об открытой вакантной должности приводится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: заместителя председателя Пермского гарнизонного военного суда», — говорится на сайте ВККС. Прием заявлений и документов от кандидатов завершится 13 ноября. Прежний зампред Пермского военного гарнизонного суда Сергей Драйгал покинул должность на этой неделе, уточнили URA.RU в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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