Пермский гарнизонный военный суд ищет нового зампредседателя

Сергей Драйгал покинул суд на этой неделе
Пермский гарнизонный военный суд ищет нового заместителя председателя суда. Информация об открытой вакантной должности приводится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: заместителя председателя Пермского гарнизонного военного суда», — говорится на сайте ВККС.
Прием заявлений и документов от кандидатов завершится 13 ноября. Прежний зампред Пермского военного гарнизонного суда Сергей Драйгал покинул должность на этой неделе, уточнили URA.RU в суде.
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