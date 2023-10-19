Уральцы стали чаще посещать торговые центры

В Торговых центрах предприятия розницы все больше заполняют освободившиеся площади после ухода зарубежных брендов. Это привело к росту посещаемости торговых центров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Банка России.
«В августе — сентябре на Урале продолжало расти потребление, в частности, продажи автомобилей иностранных марок были выше, чем в первые летние месяцы. Также уральцы увеличили расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения», — отметил экономист Уральского главного управления Банка России Сергей Иванов. При этом в то же время в сентябре по сравнению с пиковыми значениями августа разнообразие покупок снизилось, также замедлилась потребительская активность.
Уменьшение спроса может быть связано с ужесточением ценовых условий потребительского кредитования вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Более того, теперь в банках ужесточились требования к финансовому состоянию заемщиков.
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