19 октября 2023

Уральцы стали чаще посещать торговые центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега
Уральцы увеличили расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения Фото:

В Торговых центрах предприятия розницы все больше заполняют освободившиеся площади после ухода зарубежных брендов. Это привело к росту посещаемости торговых центров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Банка России.

«В августе — сентябре на Урале продолжало расти потребление, в частности, продажи автомобилей иностранных марок были выше, чем в первые летние месяцы. Также уральцы увеличили расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения», — отметил экономист Уральского главного управления Банка России Сергей Иванов. При этом в то же время в сентябре по сравнению с пиковыми значениями августа разнообразие покупок снизилось, также замедлилась потребительская активность.

Уменьшение спроса может быть связано с ужесточением ценовых условий потребительского кредитования вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Более того, теперь в банках ужесточились требования к финансовому состоянию заемщиков.

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В Торговых центрах предприятия розницы все больше заполняют освободившиеся площади после ухода зарубежных брендов. Это привело к росту посещаемости торговых центров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Банка России. «В августе — сентябре на Урале продолжало расти потребление, в частности, продажи автомобилей иностранных марок были выше, чем в первые летние месяцы. Также уральцы увеличили расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения», — отметил экономист Уральского главного управления Банка России Сергей Иванов. При этом в то же время в сентябре по сравнению с пиковыми значениями августа разнообразие покупок снизилось, также замедлилась потребительская активность. Уменьшение спроса может быть связано с ужесточением ценовых условий потребительского кредитования вслед за повышением ключевой ставки Банка России. Более того, теперь в банках ужесточились требования к финансовому состоянию заемщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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