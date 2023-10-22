В США заявили, что Израиль не собирается захватывать сектор Газа

Израиль не намерен брать сектор Газа под свой контроль в ходе войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я слышал от Израиля, что у них нет никаких намерений и желания руководить Газой», — сказал Блинкен. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News, отметив, что израильтяне при этом не могут мириться с угрозой, исходящей от Газы.
Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. После массированного обстрела палестинцы зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Армия Израиля 10 октября взяла под контроль южную границу с сектором Газа.
США, в свою очередь, объявили о поддержке Иерусалима в конфликте. Так, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал предоставить Израилю все необходимое для ответа на агрессию палестинцев.
Израиль не намерен брать сектор Газа под свой контроль в ходе войны с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я слышал от Израиля, что у них нет никаких намерений и желания руководить Газой», — сказал Блинкен. Свое заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News, отметив, что израильтяне при этом не могут мириться с угрозой, исходящей от Газы. Война между Израилем и палестинским движением ХАМАС началась 7 октября. После массированного обстрела палестинцы зашли в приграничные районы на юге еврейского государства. После этого Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи». Армия Израиля 10 октября взяла под контроль южную границу с сектором Газа. США, в свою очередь, объявили о поддержке Иерусалима в конфликте. Так, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал предоставить Израилю все необходимое для ответа на агрессию палестинцев.