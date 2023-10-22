22 октября 2023
21 октября 2023

В Челябинской области взлетели цены на аренду земли. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж и земельный участок председателя Общественной палаты ЧО Вячеслава Скворцова. Челябинск
За III квартал 2023 года стоимость аренды земельных участков в регионе выросла на 73% Фото:

В Челябинской области по итогам III квартала 2023 года цены на аренду земельных участков выросли на 73%. При этом спрос на участки снизился на 68%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинской области за III квартал 2023 года арендная ставка земельных участков выросла на 73%. При этом спрос на аренду снизился на 68%», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, за последних три месяца 2023 года в регионе стоимость сотки земли для покупки земли выросла на 6%, спрос на приобретение земельных участков снизился на 8%. По итогам III квартала 2023 года самая дорогая земля под жилищное строительство в пересчете на сотку расположена в Крыму, для сельскохозяйственных целей — в Краснодарском крае.

Во словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хохулина, в целом по России в 2023 году по сравнению с 2022 спрос на продажу земельных участков повысился на 21%, а средняя цена как за сотку, так и за весь участок целиком — на 9%. Это индикаторы более активной торговли, чем в III квартале 2022 года. В сегменте аренды интерес к участкам за год вырос на 10%, но он во многом поддерживается снижением цен. Стоимость аренды сотки земли стала меньше на 29%, а объекта целиком — на 23%.

В Челябинской области в июле—сентябре 2023 года стоимость участков под ИЖС и СНТ выросла на 6%, спрос снизился на 8%
В Челябинской области в июле—сентябре 2023 года стоимость участков под ИЖС и СНТ выросла на 6%, спрос снизился на 8%
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В Челябинской области по итогам III квартала 2023 года цены на аренду земельных участков выросли на 73%. При этом спрос на участки снизился на 68%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области за III квартал 2023 года арендная ставка земельных участков выросла на 73%. При этом спрос на аренду снизился на 68%», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, за последних три месяца 2023 года в регионе стоимость сотки земли для покупки земли выросла на 6%, спрос на приобретение земельных участков снизился на 8%. По итогам III квартала 2023 года самая дорогая земля под жилищное строительство в пересчете на сотку расположена в Крыму, для сельскохозяйственных целей — в Краснодарском крае. Во словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хохулина, в целом по России в 2023 году по сравнению с 2022 спрос на продажу земельных участков повысился на 21%, а средняя цена как за сотку, так и за весь участок целиком — на 9%. Это индикаторы более активной торговли, чем в III квартале 2022 года. В сегменте аренды интерес к участкам за год вырос на 10%, но он во многом поддерживается снижением цен. Стоимость аренды сотки земли стала меньше на 29%, а объекта целиком — на 23%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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