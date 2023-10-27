27 октября 2023

Контрабандистке из Екатеринбурга дали отсрочку в отбывании наказания

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При обыске было найдено 176 посылок с сильнодействующими веществами Фото:

В Екатеринбурге женщине, осужденной за незаконный сбыт и контрабанду сильнодействующих препаратов в крупном размере, дали отсрочку по отбыванию наказания. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы за контрабанду, незаконный оборот и покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ <…> Отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста», — пояснили в ведомстве.

Женщина в феврале 2022 года приобрела препараты, содержащие сильно действующие вещества общим весом 1,7 килограмма, с целью их дальнейшей реализации. После сортировки препаратов она успела отправить 10 посылок за рубеж и в пределах Свердловской области. При обыске у нее нашли еще 176 подготовленных посылок с сильнодействующими веществами для дальнейшего сбыта.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима и отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.

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В Екатеринбурге женщине, осужденной за незаконный сбыт и контрабанду сильнодействующих препаратов в крупном размере, дали отсрочку по отбыванию наказания. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы за контрабанду, незаконный оборот и покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ <…> Отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста», — пояснили в ведомстве. Женщина в феврале 2022 года приобрела препараты, содержащие сильно действующие вещества общим весом 1,7 килограмма, с целью их дальнейшей реализации. После сортировки препаратов она успела отправить 10 посылок за рубеж и в пределах Свердловской области. При обыске у нее нашли еще 176 подготовленных посылок с сильнодействующими веществами для дальнейшего сбыта. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима и отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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