Контрабандистке из Екатеринбурга дали отсрочку в отбывании наказания

28 октября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

При обыске было найдено 176 посылок с сильнодействующими веществами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге женщине, осужденной за незаконный сбыт и контрабанду сильнодействующих препаратов в крупном размере, дали отсрочку по отбыванию наказания. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы за контрабанду, незаконный оборот и покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ <…> Отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста», — пояснили в ведомстве. Женщина в феврале 2022 года приобрела препараты, содержащие сильно действующие вещества общим весом 1,7 килограмма, с целью их дальнейшей реализации. После сортировки препаратов она успела отправить 10 посылок за рубеж и в пределах Свердловской области. При обыске у нее нашли еще 176 подготовленных посылок с сильнодействующими веществами для дальнейшего сбыта. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима и отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.

В Екатеринбурге женщине, осужденной за незаконный сбыт и контрабанду сильнодействующих препаратов в крупном размере, дали отсрочку по отбыванию наказания. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы за контрабанду, незаконный оборот и покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ <…> Отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста», — пояснили в ведомстве. Женщина в феврале 2022 года приобрела препараты, содержащие сильно действующие вещества общим весом 1,7 килограмма, с целью их дальнейшей реализации. После сортировки препаратов она успела отправить 10 посылок за рубеж и в пределах Свердловской области. При обыске у нее нашли еще 176 подготовленных посылок с сильнодействующими веществами для дальнейшего сбыта. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима и отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.