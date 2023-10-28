СБ ООН запланировал экстренное совещание после начала наземной операции Израиля 29 октября 2023 в 03:55 Размер текста - 17 + СБ ООН запланировал проведение совещания Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Рабочая встреча состоится в 22:00 мск в понедельник, сообщили в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии. «Заседание должно состояться 30 октября. Время: 22:00 мск», — сообщили РИА Новости в миссии. Израиль 7 октября подвергся авиаударам со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ начал наземную операцию, атакуя сектор Газа с суши, моря и воздуха, в связи с чем в анклаве пропали связь и интернет. Генассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестинско-израильского конфликта. ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Рабочая встреча состоится в 22:00 мск в понедельник, сообщили в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии. «Заседание должно состояться 30 октября. Время: 22:00 мск», — сообщили РИА Новости в миссии. Израиль 7 октября подвергся авиаударам со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ начал наземную операцию, атакуя сектор Газа с суши, моря и воздуха, в связи с чем в анклаве пропали связь и интернет. Генассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестинско-израильского конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям