СБ ООН запланировал экстренное совещание после начала наземной операции Израиля

ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Рабочая встреча состоится в 22:00 мск в понедельник, сообщили в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии.
«Заседание должно состояться 30 октября. Время: 22:00 мск», — сообщили РИА Новости в миссии.
Израиль 7 октября подвергся авиаударам со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ начал наземную операцию, атакуя сектор Газа с суши, моря и воздуха, в связи с чем в анклаве пропали связь и интернет. Генассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестинско-израильского конфликта.
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