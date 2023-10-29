29 октября 2023
28 октября 2023

В ХМАО на адвоката завели дело за склонение мигранта к даче ложных показаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Адвокат пытался повлиять на ход уголовного дела, склонив свидетеля к даче ложных показаний Фото:

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело из-за адвоката из Пыть-Яха (ХМАО), который склонил нелегального мигранта к лжесвидетельству. Таким образом юрист пытался повлиять на ход другого уголовного дела, где его подзащитная фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО.

«Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний)», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

Жительница Пыть-Яха прописала в своей квартире гражданина Кыргызстана, который фактически там не проживал. Когда по данному факту завели уголовное дело, адвокат женщины склонил мигранта к даче ложных показаний. Он убедил иностранца подтвердить, что тот проживал по месту прописки. Позже свидетель признался следователям в том, что сказал неправду.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления.

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Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело из-за адвоката из Пыть-Яха (ХМАО), который склонил нелегального мигранта к лжесвидетельству. Таким образом юрист пытался повлиять на ход другого уголовного дела, где его подзащитная фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний)», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. Жительница Пыть-Яха прописала в своей квартире гражданина Кыргызстана, который фактически там не проживал. Когда по данному факту завели уголовное дело, адвокат женщины склонил мигранта к даче ложных показаний. Он убедил иностранца подтвердить, что тот проживал по месту прописки. Позже свидетель признался следователям в том, что сказал неправду. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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