В ХМАО на адвоката завели дело за склонение мигранта к даче ложных показаний

30 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Адвокат пытался повлиять на ход уголовного дела, склонив свидетеля к даче ложных показаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело из-за адвоката из Пыть-Яха (ХМАО), который склонил нелегального мигранта к лжесвидетельству. Таким образом юрист пытался повлиять на ход другого уголовного дела, где его подзащитная фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний)», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. Жительница Пыть-Яха прописала в своей квартире гражданина Кыргызстана, который фактически там не проживал. Когда по данному факту завели уголовное дело, адвокат женщины склонил мигранта к даче ложных показаний. Он убедил иностранца подтвердить, что тот проживал по месту прописки. Позже свидетель признался следователям в том, что сказал неправду. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело из-за адвоката из Пыть-Яха (ХМАО), который склонил нелегального мигранта к лжесвидетельству. Таким образом юрист пытался повлиять на ход другого уголовного дела, где его подзащитная фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе СК ХМАО. «Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний)», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. Жительница Пыть-Яха прописала в своей квартире гражданина Кыргызстана, который фактически там не проживал. Когда по данному факту завели уголовное дело, адвокат женщины склонил мигранта к даче ложных показаний. Он убедил иностранца подтвердить, что тот проживал по месту прописки. Позже свидетель признался следователям в том, что сказал неправду. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства преступления.