В Екатеринбурге мужчина избил подрезавшего его водителя

ЧП случилось около Южного автовокзала
Житель Екатеринбурга избил водителя, который подрезал его. Дорожная разборка произошла 30 октября в районе Южного автовокзала.
«Разъяренный водитель накинулся с кулаками на мужчину в Hyundai Solaris. Он, видимо, подрезал его, тот вышел из машины, пинал его, бил по голове», — рассказал очевидец порталу Е1.
Зачинщик драки вытащил водителя из корейской легковушки, и на проезжей части началось выяснение отношений. Разнимали драку очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сказали, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.
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