В Екатеринбурге мужчина избил подрезавшего его водителя

30 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

ЧП случилось около Южного автовокзала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга избил водителя, который подрезал его. Дорожная разборка произошла 30 октября в районе Южного автовокзала. «Разъяренный водитель накинулся с кулаками на мужчину в Hyundai Solaris. Он, видимо, подрезал его, тот вышел из машины, пинал его, бил по голове», — рассказал очевидец порталу Е1. Зачинщик драки вытащил водителя из корейской легковушки, и на проезжей части началось выяснение отношений. Разнимали драку очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сказали, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.

Житель Екатеринбурга избил водителя, который подрезал его. Дорожная разборка произошла 30 октября в районе Южного автовокзала. «Разъяренный водитель накинулся с кулаками на мужчину в Hyundai Solaris. Он, видимо, подрезал его, тот вышел из машины, пинал его, бил по голове», — рассказал очевидец порталу Е1. Зачинщик драки вытащил водителя из корейской легковушки, и на проезжей части началось выяснение отношений. Разнимали драку очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сказали, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.