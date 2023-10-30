В Екатеринбурге мужчина избил подрезавшего его водителя

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Город. Курган, зима, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, патруль полиции
ЧП случилось около Южного автовокзала Фото:

Житель Екатеринбурга избил водителя, который подрезал его. Дорожная разборка произошла 30 октября в районе Южного автовокзала.

«Разъяренный водитель накинулся с кулаками на мужчину в Hyundai Solaris. Он, видимо, подрезал его, тот вышел из машины, пинал его, бил по голове», — рассказал очевидец порталу Е1.

Зачинщик драки вытащил водителя из корейской легковушки, и на проезжей части началось выяснение отношений. Разнимали драку очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сказали, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.

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Житель Екатеринбурга избил водителя, который подрезал его. Дорожная разборка произошла 30 октября в районе Южного автовокзала. «Разъяренный водитель накинулся с кулаками на мужчину в Hyundai Solaris. Он, видимо, подрезал его, тот вышел из машины, пинал его, бил по голове», — рассказал очевидец порталу Е1. Зачинщик драки вытащил водителя из корейской легковушки, и на проезжей части началось выяснение отношений. Разнимали драку очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сказали, что заявлений о происшествии в полицию не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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