Более 80 процентов челябинских школ имеют нарушения по профилю Роспотребнадзора

Более 80 процентов школ Челябинской области имеют нарушения санитарных норм и правил по линии Роспотребнадзора. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«В ходе профилактических визитов и контрольно- надзорных мероприятий в 484 (84,7%) общеобразовательных организациях были выявлены нарушения обязательных требований к отделке помещений, их санитарному содержанию и оборудованию, параметрам искусственного освещения. Также нормам не соответствовали условия хранения продовольственного сырья и организация санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках», — сообщили в пресс-службе.
По выявленным нарушениям было выдано 404 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностных лиц, виновных в нарушении санитарных правил, было составлено 163 протокола об административном правонарушении.
Всего с января по сентября 2023 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводили проверки в школах Челябинской области 380 раз и провели 204 контрольно-надзорных мероприятия. Проведение проверок продолжается.
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