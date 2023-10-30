Более 80 процентов челябинских школ имеют нарушения по профилю Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, пищеблок, кухня, детский сад вишенка
Организация санитарного режима на пищеблоках вызвала претензии у сотрудников Роспотребнадзора Фото:

Более 80 процентов школ Челябинской области имеют нарушения санитарных норм и правил по линии Роспотребнадзора. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В ходе профилактических визитов и контрольно- надзорных мероприятий в 484 (84,7%) общеобразовательных организациях были выявлены нарушения обязательных требований к отделке помещений, их санитарному содержанию и оборудованию, параметрам искусственного освещения. Также нормам не соответствовали условия хранения продовольственного сырья и организация санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках», — сообщили в пресс-службе.

По выявленным нарушениям было выдано 404 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностных лиц, виновных в нарушении санитарных правил, было составлено 163 протокола об административном правонарушении.

Всего с января по сентября 2023 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводили проверки в школах Челябинской области 380 раз и провели 204 контрольно-надзорных мероприятия. Проведение проверок продолжается.

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Более 80 процентов школ Челябинской области имеют нарушения санитарных норм и правил по линии Роспотребнадзора. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «В ходе профилактических визитов и контрольно- надзорных мероприятий в 484 (84,7%) общеобразовательных организациях были выявлены нарушения обязательных требований к отделке помещений, их санитарному содержанию и оборудованию, параметрам искусственного освещения. Также нормам не соответствовали условия хранения продовольственного сырья и организация санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках», — сообщили в пресс-службе. По выявленным нарушениям было выдано 404 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностных лиц, виновных в нарушении санитарных правил, было составлено 163 протокола об административном правонарушении. Всего с января по сентября 2023 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводили проверки в школах Челябинской области 380 раз и провели 204 контрольно-надзорных мероприятия. Проведение проверок продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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