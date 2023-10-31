В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали о работе в праздники

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали о режиме работе регистрационных подразделений в предстоящие выходные и праздничные дни. Они будут отдыхать три дня, сообщили 31 октября в пресс-службе ГИБДД региона.
«Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будут осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 1, 2 и 3 ноября. 4, 5 и 6 ноября — у регподразделений — выходные дни. С 7 ноября все подразделения будут работать в обычном режиме», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Для экономии времени в Госавтоинспекции предлагают воспользоваться сервисами госуслуг. Это позволит избежать очередей и более точно спланировать свой день.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.