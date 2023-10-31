Адвокат рассказала о состоянии осужденного за педофилию 85-летнего свердловского тренера

Осужденный за педофилию тренер Ражев находится под присмотром врачей

Тренеру Николаю Ражеву 85 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за педофилию тренер Николай Ражев из Екатеринбурга находится под присмотром врачей, его состояние в лучшую сторону не изменилось. Сокамерники называют Ражева «деда», сообщила URA.RU адвокат Юлия Бузуева. Ранее она говорила, что у тренера в СИЗО часто идет кровь из носа.

По словам Бузуевой, 1 ноября уголовное дело Ражева будет направлено в Свердловский областной суд. «Будут рассматривать поданную нами апелляцию по вынесенному приговору. Здоровье у Николая Александровича не изменилось, он находится под присмотром врачей. Сокамерники называют его „деда“», — пояснила Бузуева.

Ражев лежит в палате и читает книгу «Три мушкетера». Иногда выходит погулять, если позволяет здоровье, резюмировала Бузуева.

Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября: он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо, его перевели в больницу.