Адвокат рассказала о состоянии осужденного за педофилию 85-летнего свердловского тренера

Осужденный за педофилию тренер Ражев находится под присмотром врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Тренеру Николаю Ражеву 85 лет Фото:

Осужденный за педофилию тренер Николай Ражев из Екатеринбурга находится под присмотром врачей, его состояние в лучшую сторону не изменилось. Сокамерники называют Ражева «деда», сообщила URA.RU адвокат Юлия Бузуева. Ранее она говорила, что у тренера в СИЗО часто идет кровь из носа.

По словам Бузуевой, 1 ноября уголовное дело Ражева будет направлено в Свердловский областной суд. «Будут рассматривать поданную нами апелляцию по вынесенному приговору. Здоровье у Николая Александровича не изменилось, он находится под присмотром врачей. Сокамерники называют его „деда“», — пояснила Бузуева.

Ражев лежит в палате и читает книгу «Три мушкетера». Иногда выходит погулять, если позволяет здоровье, резюмировала Бузуева.

Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября: он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо, его перевели в больницу.

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Осужденный за педофилию тренер Николай Ражев из Екатеринбурга находится под присмотром врачей, его состояние в лучшую сторону не изменилось. Сокамерники называют Ражева «деда», сообщила URA.RU адвокат Юлия Бузуева. Ранее она говорила, что у тренера в СИЗО часто идет кровь из носа. По словам Бузуевой, 1 ноября уголовное дело Ражева будет направлено в Свердловский областной суд. «Будут рассматривать поданную нами апелляцию по вынесенному приговору. Здоровье у Николая Александровича не изменилось, он находится под присмотром врачей. Сокамерники называют его „деда“», — пояснила Бузуева. Ражев лежит в палате и читает книгу «Три мушкетера». Иногда выходит погулять, если позволяет здоровье, резюмировала Бузуева. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября: он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо, его перевели в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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