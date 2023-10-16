Защита свердловского тренера, осужденного за педофилию, обжаловала приговор

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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Защита Николая Ражева подала жалобу на вынесенный приговор Фото:

Защита 85-летнего свердловского тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, обжаловала приговор в Чкаловском районном суде. Об этом URA.RU сообщила адвокат мужчины Юлия Бузуева.

«Сегодня подали жалобу на приговор по делу Николая Ражева. Надеемся, что в ближайшие дни дело передадут в область», — поделилась Бузуева.

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Осужденному за педофилию свердловскому 85-летнему тренеру стало хуже в СИЗО

Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.

Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.

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Защита 85-летнего свердловского тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, обжаловала приговор в Чкаловском районном суде. Об этом URA.RU сообщила адвокат мужчины Юлия Бузуева. «Сегодня подали жалобу на приговор по делу Николая Ражева. Надеемся, что в ближайшие дни дело передадут в область», — поделилась Бузуева. Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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