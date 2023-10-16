Защита свердловского тренера, осужденного за педофилию, обжаловала приговор

Защита Николая Ражева подала жалобу на вынесенный приговор
Защита 85-летнего свердловского тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, обжаловала приговор в Чкаловском районном суде. Об этом URA.RU сообщила адвокат мужчины Юлия Бузуева.
«Сегодня подали жалобу на приговор по делу Николая Ражева. Надеемся, что в ближайшие дни дело передадут в область», — поделилась Бузуева.
Уголовное дело против Ражева завели в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.
Осудили тренера 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. В СИЗО ему стало плохо. Позднее его перевели в больницу.
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