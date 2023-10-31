Санатории Пермского края вошли в десятку самых прибыльных здравниц России

За первую половину 2023 года прибыль санаториев Пермского края составила 1,3 млн рублей. Это позволило региону войти в десятку самых прибыльных здравниц России. Такие данные приводят аналитики портала Санатории-россии.рф.
«В первом полугодии 2023 года санатории России показали рекордные результаты. Прирост доходов курортов Пермского края составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов по доходам здравницы Прикамья занимают девятое место», — сказано в исследовании.
Лидером рейтинга стал Краснодарский край. Здесь санатории за полгода заработали 18,2 млн рублей. На втором месте — Ставропольский край. Прибыль местных здравниц составила 16,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Крым. Доход курортов республики — 4,3 млн рублей. Аналитики отмечают, что практически все санатории из первой двадцатки в рейтинге по доходам в 2023 году получили прибыль больше, чем в прошлом году. Причиной такого успеха является повышение цен на отдых за рубежом и увеличение количества туристов на российских курортах.
Ранее URA.RU рассказало, чем могут похвастать пермские санатории, которые стали одними из лучших в стране. В рейтинг Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья вошли курорты «Ключи», «Усть-Качка» и «Алмед».
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