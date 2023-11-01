В Екатеринбурге строитель попал в кому, упав в подвал

01 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Мужчина работал на стройке (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге на стройке мужчина упал с первого этажа в подвал, получил тяжелые травмы и впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Строитель возводил многоквартирный дом по улице Краснолесья. Утром 1 ноября он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, он находится в коме, отметили в ведомстве. По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника. Прокуроры организовали проверку по данному происшествию.

В Екатеринбурге на стройке мужчина упал с первого этажа в подвал, получил тяжелые травмы и впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Строитель возводил многоквартирный дом по улице Краснолесья. Утром 1 ноября он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, он находится в коме, отметили в ведомстве. По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника. Прокуроры организовали проверку по данному происшествию.