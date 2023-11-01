В Екатеринбурге строитель попал в кому, упав в подвал

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Повседневная жизнь. Москва, кран, башенный кран, строительство, стройка
Мужчина работал на стройке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на стройке мужчина упал с первого этажа в подвал, получил тяжелые травмы и впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Строитель возводил многоквартирный дом по улице Краснолесья. Утром 1 ноября он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, он находится в коме, отметили в ведомстве.

По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника. Прокуроры организовали проверку по данному происшествию.

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В Екатеринбурге на стройке мужчина упал с первого этажа в подвал, получил тяжелые травмы и впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Строитель возводил многоквартирный дом по улице Краснолесья. Утром 1 ноября он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, он находится в коме, отметили в ведомстве. По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника. Прокуроры организовали проверку по данному происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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