В Екатеринбурге строитель попал в кому, упав в подвал

Мужчина работал на стройке (архивное фото)
В Екатеринбурге на стройке мужчина упал с первого этажа в подвал, получил тяжелые травмы и впал в кому. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Строитель возводил многоквартирный дом по улице Краснолесья. Утром 1 ноября он упал с первого этажа в подвал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, он находится в коме, отметили в ведомстве.
По предварительным данным, у мужчины диагностированы перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника. Прокуроры организовали проверку по данному происшествию.
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