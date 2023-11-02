В Екатеринбурге на улице Технической насмерть переехали мужчину, который убегал от двух иностранцев с ножом. Информация об этом появилась в соцсети.
«На улице Технической переехали человека, он погиб. Два человека нерусской национальности бегали за мужчиной с ножом. Тот пытался остановить машину, но все проезжали мимо. Он схватился за ручку одной машины, прокатился и упал. Через 3 минуты проехала машина по человеку, который уже лежал, мучился от боли», — сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы городского ГИБДД и УМВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
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