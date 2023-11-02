02 ноября 2023

Екатеринбуржца, убегавшего от иностранцев с ножом, переехала машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Два иностранца с ножом бежали за мужчиной Фото:

В Екатеринбурге на улице Технической насмерть переехали мужчину, который убегал от двух иностранцев с ножом. Информация об этом появилась в соцсети.

«На улице Технической переехали человека, он погиб. Два человека нерусской национальности бегали за мужчиной с ножом. Тот пытался остановить машину, но все проезжали мимо. Он схватился за ручку одной машины, прокатился и упал. Через 3 минуты проехала машина по человеку, который уже лежал, мучился от боли», — сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы городского ГИБДД и УМВД. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Технической насмерть переехали мужчину, который убегал от двух иностранцев с ножом. Информация об этом появилась в соцсети. «На улице Технической переехали человека, он погиб. Два человека нерусской национальности бегали за мужчиной с ножом. Тот пытался остановить машину, но все проезжали мимо. Он схватился за ручку одной машины, прокатился и упал. Через 3 минуты проехала машина по человеку, который уже лежал, мучился от боли», — сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы городского ГИБДД и УМВД. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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