ГАИ ищет очевидцев смертельной аварии с екатеринбуржцем, бежавшего от иностранцев с ножом

ГАИ обратилась к екатеринбуржцам по поводу ДТП, в котором переехали мужчину

03 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

По неофициальной информации, мужчина спасался от вооруженных иностранцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Очевидцев, видевших, как неизвестный автомобиль переехал мужчину, который впоследствии скончался на дороге, просят обратиться в полицию. С таким обращением к горожанам обратились через URA.RU представители Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации, неустановленный водитель неустановленного автомобиля при движении по улице Техническая со стороны Сортировочной в направлении Надеждинской допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в инспекции. О погибшем известно, что ему 27 лет. По неофициальной информации, он попал под машину, убегая от двух иностранцев, которые гнались за ним с ножом. Якобы беглец, спасаясь, ухватился за ручку движущегося авто, прокатился, упал и тут же угодил под другой автомобиль. «В Госавтоинспекции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться в органы внутренних дел по телефонам + 7 (950) 201-27-89 или 112. Также можно обратиться по адресу: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20 — отдел ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу», — добавили в инспекции.

Очевидцев, видевших, как неизвестный автомобиль переехал мужчину, который впоследствии скончался на дороге, просят обратиться в полицию. С таким обращением к горожанам обратились через URA.RU представители Госавтоинспекции Екатеринбурга. «По предварительной информации, неустановленный водитель неустановленного автомобиля при движении по улице Техническая со стороны Сортировочной в направлении Надеждинской допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в инспекции. О погибшем известно, что ему 27 лет. По неофициальной информации, он попал под машину, убегая от двух иностранцев, которые гнались за ним с ножом. Якобы беглец, спасаясь, ухватился за ручку движущегося авто, прокатился, упал и тут же угодил под другой автомобиль. «В Госавтоинспекции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться в органы внутренних дел по телефонам + 7 (950) 201-27-89 или 112. Также можно обратиться по адресу: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20 — отдел ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу», — добавили в инспекции.