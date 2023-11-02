ГАИ ищет очевидцев смертельной аварии с екатеринбуржцем, бежавшего от иностранцев с ножом

Очевидцев, видевших, как неизвестный автомобиль переехал мужчину, который впоследствии скончался на дороге, просят обратиться в полицию. С таким обращением к горожанам обратились через URA.RU представители Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«По предварительной информации, неустановленный водитель неустановленного автомобиля при движении по улице Техническая со стороны Сортировочной в направлении Надеждинской допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в инспекции.
О погибшем известно, что ему 27 лет. По неофициальной информации, он попал под машину, убегая от двух иностранцев, которые гнались за ним с ножом. Якобы беглец, спасаясь, ухватился за ручку движущегося авто, прокатился, упал и тут же угодил под другой автомобиль.
«В Госавтоинспекции просят всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться в органы внутренних дел по телефонам + 7 (950) 201-27-89 или 112. Также можно обратиться по адресу: город Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20 — отдел ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу», — добавили в инспекции.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.