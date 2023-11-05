05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Пермский следователь стал призером всероссийского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Молодой следователь из Перми стал бронзовым призером конкурса профессионального мастерства Фото:

Пермский следователь Глеб Ведерников стал призером всероссийского конкурса профессионального мастерства. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Следком».

«Глеб Ведерников следователь Пермского МСО СУ СК России по Пермскому краю стал бронзовым призером всероссийского конкурса профессионального мастерства „Призвание — следователь“. В конкурсе участвовали молодые сотрудники со всей России, чей стаж работы не превышает трех лет», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным ведомства, Глеб Ведерников воспитывался в семье врачей. Но, продолжать врачебную династию он не стал. В посте начальник молодого следователя характеризует его как грамотного, выносливого и умелого специалиста. Ведерников успешно преодолел все испытания конкурса профессионального мастерства и заслуженно занял призовое место.

Ранее в следственном управлении СКР по Пермскому краю были отмечены лучшие молодой следователь и следователь-криминалист. Ими стали Алена Овсейчук и Артем Бурайкин соответственно.

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Пермский следователь Глеб Ведерников стал призером всероссийского конкурса профессионального мастерства. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Следком». «Глеб Ведерников следователь Пермского МСО СУ СК России по Пермскому краю стал бронзовым призером всероссийского конкурса профессионального мастерства „Призвание — следователь“. В конкурсе участвовали молодые сотрудники со всей России, чей стаж работы не превышает трех лет», — говорится в посте представителей ведомства. По данным ведомства, Глеб Ведерников воспитывался в семье врачей. Но, продолжать врачебную династию он не стал. В посте начальник молодого следователя характеризует его как грамотного, выносливого и умелого специалиста. Ведерников успешно преодолел все испытания конкурса профессионального мастерства и заслуженно занял призовое место. Ранее в следственном управлении СКР по Пермскому краю были отмечены лучшие молодой следователь и следователь-криминалист. Ими стали Алена Овсейчук и Артем Бурайкин соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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