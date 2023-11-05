Пермский следователь стал призером всероссийского конкурса

Пермский следователь Глеб Ведерников стал призером всероссийского конкурса профессионального мастерства. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «Следком».
«Глеб Ведерников следователь Пермского МСО СУ СК России по Пермскому краю стал бронзовым призером всероссийского конкурса профессионального мастерства „Призвание — следователь“. В конкурсе участвовали молодые сотрудники со всей России, чей стаж работы не превышает трех лет», — говорится в посте представителей ведомства.
По данным ведомства, Глеб Ведерников воспитывался в семье врачей. Но, продолжать врачебную династию он не стал. В посте начальник молодого следователя характеризует его как грамотного, выносливого и умелого специалиста. Ведерников успешно преодолел все испытания конкурса профессионального мастерства и заслуженно занял призовое место.
Ранее в следственном управлении СКР по Пермскому краю были отмечены лучшие молодой следователь и следователь-криминалист. Ими стали Алена Овсейчук и Артем Бурайкин соответственно.
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