В свердловской школе вспыхнул пожар

Из школы эвакуировали более 300 человек (архивное)
В Дегтярске в школе №16 вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«По предварительной информации, возгорание произошло в лабораторной 16-й школы Дегтярска около 09:37. Из здания было эвакуировано 324 ученика и 31 педагога», — пояснили в ведомстве. Из-за ЧП сотрудники прокуратуры организовали проверку в учреждении.
Спасатели смогли потушить пожар в школе, пострадавших нет. «Предположительная причина возгорания — неисправность электрического шкафа», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
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