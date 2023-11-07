07 ноября 2023

В свердловской школе вспыхнул пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Из школы эвакуировали более 300 человек (архивное) Фото:

В Дегтярске в школе №16 вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«По предварительной информации, возгорание произошло в лабораторной 16-й школы Дегтярска около 09:37. Из здания было эвакуировано 324 ученика и 31 педагога», — пояснили в ведомстве. Из-за ЧП сотрудники прокуратуры организовали проверку в учреждении.

Спасатели смогли потушить пожар в школе, пострадавших нет. «Предположительная причина возгорания — неисправность электрического шкафа», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

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В Дегтярске в школе №16 вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «По предварительной информации, возгорание произошло в лабораторной 16-й школы Дегтярска около 09:37. Из здания было эвакуировано 324 ученика и 31 педагога», — пояснили в ведомстве. Из-за ЧП сотрудники прокуратуры организовали проверку в учреждении. Спасатели смогли потушить пожар в школе, пострадавших нет. «Предположительная причина возгорания — неисправность электрического шкафа», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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