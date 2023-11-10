В Нижневартовске роженицы мерзнут в палатах перинатального центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родильный дом № 1. Магнитогорск, сотовый телефон, роддом, больничная палата, младенец, новорожденный, роженица
По словам пациентки перинатального центра, в палатах холодно даже при закрытых окнах Фото:

Пациентки перинатального центра Нижневартовской окружной клинической больницы жалуются на холод в палатах. О том, что в медучреждении невозможно находиться без куртки, журналисту агентства рассказала одна из рожениц, проходившая лечение в стационаре.

«В перинатальном центре ОКБ просто ужасно холодно! Приходишь лечить одно, а уходишь с ОРВИ, заболеванием почек или циститом. И все это из-за отсутствия нормального отопления: без куртки невозможно ходить в коридорах, а в палатах приходится максимально укутываться. И это при закрытых окнах», — рассказала пациентка больницы. При этом в перинатальном центре лежат в основном беременные женщины, которые в большей степени уязвимы перед переохлаждением.

В самом центре корреспонденту агентства URA.RU ответили, что с отоплением в здании проблем нет. «Во всех палатах стоят новые окна. Прохладно может быть в коридоре, и только в определенные часы, когда идет проветривание. В остальное время комфортная температура», — пояснили в медучреждении.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пациентки перинатального центра Нижневартовской окружной клинической больницы жалуются на холод в палатах. О том, что в медучреждении невозможно находиться без куртки, журналисту агентства рассказала одна из рожениц, проходившая лечение в стационаре. «В перинатальном центре ОКБ просто ужасно холодно! Приходишь лечить одно, а уходишь с ОРВИ, заболеванием почек или циститом. И все это из-за отсутствия нормального отопления: без куртки невозможно ходить в коридорах, а в палатах приходится максимально укутываться. И это при закрытых окнах», — рассказала пациентка больницы. При этом в перинатальном центре лежат в основном беременные женщины, которые в большей степени уязвимы перед переохлаждением. В самом центре корреспонденту агентства URA.RU ответили, что с отоплением в здании проблем нет. «Во всех палатах стоят новые окна. Прохладно может быть в коридоре, и только в определенные часы, когда идет проветривание. В остальное время комфортная температура», — пояснили в медучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...