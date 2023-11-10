В Нижневартовске роженицы мерзнут в палатах перинатального центра

10 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

По словам пациентки перинатального центра, в палатах холодно даже при закрытых окнах Фото: Илья Московец © URA.RU Пациентки перинатального центра Нижневартовской окружной клинической больницы жалуются на холод в палатах. О том, что в медучреждении невозможно находиться без куртки, журналисту агентства рассказала одна из рожениц, проходившая лечение в стационаре. «В перинатальном центре ОКБ просто ужасно холодно! Приходишь лечить одно, а уходишь с ОРВИ, заболеванием почек или циститом. И все это из-за отсутствия нормального отопления: без куртки невозможно ходить в коридорах, а в палатах приходится максимально укутываться. И это при закрытых окнах», — рассказала пациентка больницы. При этом в перинатальном центре лежат в основном беременные женщины, которые в большей степени уязвимы перед переохлаждением. В самом центре корреспонденту агентства URA.RU ответили, что с отоплением в здании проблем нет. «Во всех палатах стоят новые окна. Прохладно может быть в коридоре, и только в определенные часы, когда идет проветривание. В остальное время комфортная температура», — пояснили в медучреждении.

Пациентки перинатального центра Нижневартовской окружной клинической больницы жалуются на холод в палатах. О том, что в медучреждении невозможно находиться без куртки, журналисту агентства рассказала одна из рожениц, проходившая лечение в стационаре. «В перинатальном центре ОКБ просто ужасно холодно! Приходишь лечить одно, а уходишь с ОРВИ, заболеванием почек или циститом. И все это из-за отсутствия нормального отопления: без куртки невозможно ходить в коридорах, а в палатах приходится максимально укутываться. И это при закрытых окнах», — рассказала пациентка больницы. При этом в перинатальном центре лежат в основном беременные женщины, которые в большей степени уязвимы перед переохлаждением. В самом центре корреспонденту агентства URA.RU ответили, что с отоплением в здании проблем нет. «Во всех палатах стоят новые окна. Прохладно может быть в коридоре, и только в определенные часы, когда идет проветривание. В остальное время комфортная температура», — пояснили в медучреждении.