10 ноября 2023

Мэрия Екатеринбурга закупает десятки автобусов за полмиллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новых автобусов. Курган , автобус, новый автобус
К 1 февраля 2024 года в Екатеринбург поставят 30 новых автобусов Фото:

Как и анонсировало URA.RU еще летом, мэрия Екатеринбурга закупает 30 новых низкопольных автобусов — по одной из федеральных программ. Тендер размещен на портале госзакупок.

Начальная сумма контракта — 471 миллион рублей (деньги города и области). Стоимость каждого автобуса составит порядка 15,7 млн рублей. Транспорт должен вмещать не менее 99 пассажиров, а общее количество посадочных мест не должно быть меньше 25. Салон автобуса снастят дверными проемами с подсветкой, кондиционерами, светодиодными светильниками, приспособлениями для обеспечения посадки и высадки пассажиров с детскими колясками, а так же пассажиров с ограниченной подвижностью. Также в документации указано, что поставщик должен будет исполнить свои обязательства к 1 февраля 2024 года.

Это уже вторая закупка за год. В сентябре мэрия заключила лизинговый контракт с НЕФАЗом на поставку 35 автобусов — также при поддержке правительства РФ. Эти автобусы еще не пришли.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как и анонсировало URA.RU еще летом, мэрия Екатеринбурга закупает 30 новых низкопольных автобусов — по одной из федеральных программ. Тендер размещен на портале госзакупок. Начальная сумма контракта — 471 миллион рублей (деньги города и области). Стоимость каждого автобуса составит порядка 15,7 млн рублей. Транспорт должен вмещать не менее 99 пассажиров, а общее количество посадочных мест не должно быть меньше 25. Салон автобуса снастят дверными проемами с подсветкой, кондиционерами, светодиодными светильниками, приспособлениями для обеспечения посадки и высадки пассажиров с детскими колясками, а так же пассажиров с ограниченной подвижностью. Также в документации указано, что поставщик должен будет исполнить свои обязательства к 1 февраля 2024 года. Это уже вторая закупка за год. В сентябре мэрия заключила лизинговый контракт с НЕФАЗом на поставку 35 автобусов — также при поддержке правительства РФ. Эти автобусы еще не пришли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...