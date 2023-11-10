Мэрия Екатеринбурга закупает десятки автобусов за полмиллиарда

11 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

К 1 февраля 2024 года в Екатеринбург поставят 30 новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU еще летом, мэрия Екатеринбурга закупает 30 новых низкопольных автобусов — по одной из федеральных программ. Тендер размещен на портале госзакупок. Начальная сумма контракта — 471 миллион рублей (деньги города и области). Стоимость каждого автобуса составит порядка 15,7 млн рублей. Транспорт должен вмещать не менее 99 пассажиров, а общее количество посадочных мест не должно быть меньше 25. Салон автобуса снастят дверными проемами с подсветкой, кондиционерами, светодиодными светильниками, приспособлениями для обеспечения посадки и высадки пассажиров с детскими колясками, а так же пассажиров с ограниченной подвижностью. Также в документации указано, что поставщик должен будет исполнить свои обязательства к 1 февраля 2024 года. Это уже вторая закупка за год. В сентябре мэрия заключила лизинговый контракт с НЕФАЗом на поставку 35 автобусов — также при поддержке правительства РФ. Эти автобусы еще не пришли.

Как и анонсировало URA.RU еще летом, мэрия Екатеринбурга закупает 30 новых низкопольных автобусов — по одной из федеральных программ. Тендер размещен на портале госзакупок. Начальная сумма контракта — 471 миллион рублей (деньги города и области). Стоимость каждого автобуса составит порядка 15,7 млн рублей. Транспорт должен вмещать не менее 99 пассажиров, а общее количество посадочных мест не должно быть меньше 25. Салон автобуса снастят дверными проемами с подсветкой, кондиционерами, светодиодными светильниками, приспособлениями для обеспечения посадки и высадки пассажиров с детскими колясками, а так же пассажиров с ограниченной подвижностью. Также в документации указано, что поставщик должен будет исполнить свои обязательства к 1 февраля 2024 года. Это уже вторая закупка за год. В сентябре мэрия заключила лизинговый контракт с НЕФАЗом на поставку 35 автобусов — также при поддержке правительства РФ. Эти автобусы еще не пришли.