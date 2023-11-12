12 ноября 2023

В Екатеринбурге поезд снес машину, которая выехала на ж/д пути. Видео

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Машина выехала на пути, когда горел красный свет Фото:

Электричка сбила машину, которая выехала на железнодорожные пути в районе Сортировки в Екатеринбурге. Пострадавшего водителя передали медикам. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пассажирской электрички. В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь», — заявили в ведомстве. Инцидент произошел 13 ноября около 12 часов дня на улице Монтажников.

Инспекторы проводят проверку. Также разыскивается состав, который скрылся с места ДТП.

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Электричка сбила машину, которая выехала на железнодорожные пути в районе Сортировки в Екатеринбурге. Пострадавшего водителя передали медикам. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пассажирской электрички. В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь», — заявили в ведомстве. Инцидент произошел 13 ноября около 12 часов дня на улице Монтажников. Инспекторы проводят проверку. Также разыскивается состав, который скрылся с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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