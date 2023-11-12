Машина выехала на пути, когда горел красный свет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Электричка сбила машину, которая выехала на железнодорожные пути в районе Сортировки в Екатеринбурге. Пострадавшего водителя передали медикам. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом пассажирской электрички. В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь», — заявили в ведомстве. Инцидент произошел 13 ноября около 12 часов дня на улице Монтажников.

Инспекторы проводят проверку. Также разыскивается состав, который скрылся с места ДТП.