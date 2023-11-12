В Свердловской области поезд сбил насмерть многодетную мать

13 ноября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Уфимском (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В поселке Уфимском (Свердловская область) грузовой поезд сбил насмерть 34-летнюю мать троих детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Инцидент произошел ночью 11 ноября. Поезд сбил женщину, которая стояла у железнодорожных путей. «От удара ее отбросило в сторону, спасти женщину не удалось. В момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения», — поделился собеседник агентства. Несколько лет назад женщину лишили родительских прав. Детей забрали в детский дом, отметил источник агентства. Факт гибели свердловчанки URA.RU подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. В ведомстве отметили, что на месте ЧП работала оперативно-следственная группа. Погибшей оказалась жительница Красноуфимска.

В поселке Уфимском (Свердловская область) грузовой поезд сбил насмерть 34-летнюю мать троих детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Инцидент произошел ночью 11 ноября. Поезд сбил женщину, которая стояла у железнодорожных путей. «От удара ее отбросило в сторону, спасти женщину не удалось. В момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения», — поделился собеседник агентства. Несколько лет назад женщину лишили родительских прав. Детей забрали в детский дом, отметил источник агентства. Факт гибели свердловчанки URA.RU подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. В ведомстве отметили, что на месте ЧП работала оперативно-следственная группа. Погибшей оказалась жительница Красноуфимска.