В Свердловской области поезд сбил насмерть многодетную мать

В поселке Уфимском (Свердловская область) грузовой поезд сбил насмерть 34-летнюю мать троих детей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
Инцидент произошел ночью 11 ноября. Поезд сбил женщину, которая стояла у железнодорожных путей. «От удара ее отбросило в сторону, спасти женщину не удалось. В момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения», — поделился собеседник агентства.
Несколько лет назад женщину лишили родительских прав. Детей забрали в детский дом, отметил источник агентства.
Факт гибели свердловчанки URA.RU подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. В ведомстве отметили, что на месте ЧП работала оперативно-следственная группа. Погибшей оказалась жительница Красноуфимска.
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