В Челябинске девять новых остановок общественного транспорта получили название

Новые остановочные пункты появились в Тракторозаводском районе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти присвоили название девяти новым остановкам общественного транспорта, расположенным в Тракторозаводском районе Челябинска по улице Горького. Также новые остановочные пункты появились в поселке Чурилово, сообщается в распоряжении от 13 ноября, опубликованном на сайте мэрии.

«Присвоить новые наименования вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта в прямом и обратном направлениях в городе Челябинске: „ЖК ‚Заозерный‘, ‚ЧЭМК‘, ‚улица Ферросплавная‘, ‚Педагогический колледж‘, ‚улица Лермонтова‘, ‚ДК Смена‘, ‚Детская городская больница № 1‘, ‚Монтажный колледж‘, ‚ТК ‚Башня‘. Предоставить информацию исполнительному органу Челябинской области, уполномоченному на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок“, — сообщается на сайте.

В поселке Чурилово название «ЖК «Заозерный» получили остановки вблизи пересечения улицы Трашутина и проспекта Виктора Давыдова, а также рядом с домом №38. Наименование «ЧЭМК» присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Горького в районе пересечения с Механической.

Остановка под названием «Улица Ферросплавная» расположена в районе пересечения улиц Горького и Ферросплавной, новые остановки «Педагогический колледж», «Улица Лермонтова», «ДК Смена», «Детская городская больница №1», «Монтажный колледж» также находятся на улице Горького. Остановка «ТК «Башня» появилась в районе пересечения улиц Горького и Салютной.