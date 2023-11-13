В Германии возмутились словами главы Минобороны Писториуса о войне с РФ

По словам Зедера, Германия не хочет воевать с Россией
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По заявлению министра обороны, Германия готова к войне с Россией. Об этом сообщает интернет-издание web.de.
«Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне», — передает
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