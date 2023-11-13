В Германии возмутились словами главы Минобороны Писториуса о войне с РФ

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НАТО. Москва. stock, фрг, stock, Борис Писториус, министр обороны
По словам Зедера, Германия не хочет воевать с Россией Фото:

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По заявлению министра обороны, Германия готова к войне с Россией. Об этом сообщает интернет-издание web.de.

«Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне», — передает интернет-издание слова Зедера. Премьер Баварии добавил, что Германия не хочет воевать против России. В интересах страны иметь собственную хорошую оборону и силы, чтобы защитить саму себя.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По заявлению министра обороны, Германия готова к войне с Россией. Об этом сообщает интернет-издание web.de. «Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне», — передает интернет-издание слова Зедера. Премьер Баварии добавил, что Германия не хочет воевать против России. В интересах страны иметь собственную хорошую оборону и силы, чтобы защитить саму себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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