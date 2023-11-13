В Германии возмутились словами главы Минобороны Писториуса о войне с РФ

13 ноября 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

По словам Зедера, Германия не хочет воевать с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По заявлению министра обороны, Германия готова к войне с Россией. Об этом сообщает интернет-издание web.de. «Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне», — передает интернет-издание слова Зедера. Премьер Баварии добавил, что Германия не хочет воевать против России. В интересах страны иметь собственную хорошую оборону и силы, чтобы защитить саму себя.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. По заявлению министра обороны, Германия готова к войне с Россией. Об этом сообщает интернет-издание web.de. «Мы считаем, что (будет) действительно хорошо, если бундесвер наконец будет укреплен. Но мы однозначно не поддерживаем целеполагание федерального правительства по готовности к войне», — передает интернет-издание слова Зедера. Премьер Баварии добавил, что Германия не хочет воевать против России. В интересах страны иметь собственную хорошую оборону и силы, чтобы защитить саму себя.