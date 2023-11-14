Подозреваемый в убийстве школьник из Екатеринбурга уже поднимал руку на девочку

15 ноября 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

По одной из версий школьник зарезал девушку на почве ревности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге В Екатеринбурге подозреваемый в двойном убийстве 16-летний парень ранее поднимал руку на девочку на почве ревности. Также школьник ненавидел ее мать, которая была против их отношений, рассказала подруга погибшей. «Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались из-за этого <…> Он говорил, что ненавидит ее мать», — приводят слова подруги школьницы Е1. По одной из версий 16-летний школьник убил подругу, заподозрив ее в измене. Источник URA.RU, близкий к погибшей ранее отметил, что скандалы между подозреваемым и 14-летней школьницей часто происходили именно на этой почве. Источник уточнил, что были моменты, когда он очень громко на нее кричал. Вся информация о громком деле — в сюжете агентства.

В Екатеринбурге подозреваемый в двойном убийстве 16-летний парень ранее поднимал руку на девочку на почве ревности. Также школьник ненавидел ее мать, которая была против их отношений, рассказала подруга погибшей. «Помню одну ссору, когда он пару раз ударил ее по лицу. За то, что она пошла гулять со своей подругой, а не с ним. Мать была против их отношений изначально, они часто ругались из-за этого <…> Он говорил, что ненавидит ее мать», — приводят слова подруги школьницы Е1. По одной из версий 16-летний школьник убил подругу, заподозрив ее в измене. Источник URA.RU, близкий к погибшей ранее отметил, что скандалы между подозреваемым и 14-летней школьницей часто происходили именно на этой почве. Источник уточнил, что были моменты, когда он очень громко на нее кричал. Вся информация о громком деле — в сюжете агентства.